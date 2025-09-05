ข่าวเด่น: ดัชนี ISM ภาคบริการสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด หนุน US30 ปรับตัวขึ้น

สหรัฐฯ – ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด
ISM Services PMI (สิงหาคม): จริง 52.0 (คาดการณ์ 51.0, ครั้งก่อน 50.1)
คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders): 56.0 (คาด 51.1, ครั้งก่อน 50.3)
ราคาที่จ่าย (Prices Paid): 69.2 (คาด 69.5, ครั้งก่อน 69.9)
การจ้างงาน (Employment): 46.5 (คาด 46.7, ครั้งก่อน 46.4)
S&P Composite PMI Final: จริง 54.6 (คาด 55.3, ครั้งก่อน 55.4)
Services PMI Final: จริง 54.5 (คาด 55.4, ครั้งก่อน 55.4)
จากรายงาน ISM ระบุว่า: ดัชนีราคาจ่าย (Prices Index) อยู่ที่ 69.2% ในเดือนสิงหาคม ลดลงเล็กน้อยจาก 69.9% ในเดือนกรกฎาคม แต่ยังคงสูงกว่า 60% ติดต่อกัน 9 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 ถึงมีนาคม 2023 ที่เคยสูงกว่า 60% ต่อเนื่องถึง 30 เดือน
สรุป: ดัชนีราคาในเศรษฐกิจสหรัฐยังคง “ร้อนแรง” โดยเฉพาะราคาภาคบริการที่อยู่เกือบระดับ 70 จุด แม้อ่อนตัวเล็กน้อยกว่าที่คาด
Source: xStation5