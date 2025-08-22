อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole 📌

14:46 22 สิงหาคม 2025

วันนี้ – และอาจตลอดทั้งสัปดาห์ – เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในการประชุม Jackson Hole Symposium ที่ไวโอมิง

ตลาดคาดว่าพาวเวลล์จะเน้นการดำเนินนโยบายแบบอิงตามข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจในเดือนกันยายน หลังจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเฟดและข้อมูล PMI ที่แข็งแกร่ง นักลงทุนได้ปรับลดความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส (bps) ในเดือนกันยายนลงเหลือ 73.3% อย่างไรก็ตาม Goldman Sachs คาดว่าพาวเวลล์อาจมีท่าทีผ่อนคลาย เปิดทางให้มีการลดดอกเบี้ย 3 ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน

นอกจากนี้ ยังจะมีถ้อยแถลงจาก Collins และ Hammack ด้วย

ปฏิทินรายละเอียดประจำวัน:

  • 01:30 น. BST, แคนาดา – ข้อมูลยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมิถุนายน:
    ยอดค้าปลีก: คาดการณ์ 1.3% MoM; ก่อนหน้า -1.1% MoM

  • 01:30 น. BST, แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิต (Manufacturing Sales) เดือนกรกฎาคม:
    ก่อนหน้า 0.3% MoM

  • 01:30 น. BST, แคนาดา – ข้อมูลยอดค้าปลีก (Core Retail Sales) เดือนมิถุนายน:
    คาดการณ์ 0.9% MoM; ก่อนหน้า -0.2% MoM

  • 03:00 น. BST, สหรัฐฯ – ประธานเฟด พาวเวลล์ กล่าวสุนทรพจน์

  • 05:00 น. BST, สหรัฐฯ – ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์

 

 

