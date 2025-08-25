พาวเวลล์เปลี่ยนโทนหลัง Jackson Hole หรือไม่?

🏛️Jerome Powell's speech in Jackson Hole today at 4:00 pm CET
- ตลาดคาดการณ์ก่อนการประชุม Jackson Hole ว่าพาวเวลล์จะยังคงใช้น้ำเสียงสายเหยี่ยว เน้นการต่อสู้กับเงินเฟ้อเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ ตลาดได้รับสัญญาณที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมเดือนกันยายน
- แม้ก่อนหน้านี้ตลาดประเมินความเป็นไปได้ของการปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานที่ 69.3% แต่คำกล่าวของพาวเวลล์ล่าสุดได้ตอกย้ำว่า เฟดจะอ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่มีทั้งด้านบวกและลบ
- ด้านหนึ่ง ตัวเลข CPI และ NFP ออกมาต่ำกว่าที่คาด บ่งชี้แรงกดดันเงินเฟ้อและตลาดแรงงานเริ่มเย็นลง (dovish)
- แต่อีกด้าน ข้อมูล GDP และ PMI กลับแข็งแกร่งเกินคาด (hawkish) ทำให้เฟดยังคงระมัดระวังต่อการผ่อนคลายนโยบาย
- การส่งสัญญาณว่าการคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป จะเป็นลบโดยเฉพาะต่อบริษัทที่พึ่งพาเงินกู้ต้นทุนต่ำ (โดยเฉพาะบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก)
- แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม เช่น ตลาดแรงงานและเงินเฟ้อ จะอ่อนแอกว่าที่คาด แต่ตัวเลข GDP และ PMI ล่าสุดกลับแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดประเมินไว้ สะท้อนความไม่สมดุลในภาพรวม เฟดยังคงเน้นย้ำถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ต้องจับตา ทำให้ตลาดต้องทบทวนความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายอีกครั้ง
ยิ่งเข้าใกล้เดือนกันยายน ตลาดยิ่งลดการเดิมพันต่อการปรับลดดอกเบี้ยของเฟด ความน่าจะเป็นอยู่ที่ 69.3% จากเดิม 82% เมื่อสัปดาห์ก่อน
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าพาวเวลล์จะส่งสัญญาณท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวด แต่ควรจำไว้ว่า ความคาดหวังต่อการประชุม Jackson Hole มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่เชื่อว่าพาวเวลล์จะไม่ปรับทิศทางนโยบายการเงินครั้งใหญ่ เพื่อไม่ให้กระทบความน่าเชื่อถือของเฟด
ที่ผ่านมา พาวเวลล์ย้ำชัดว่าเฟดจะรักษาความเป็นอิสระ แม้เผชิญแรงกดดันทางการเมืองและแรงกดดันจากฝ่ายบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ ขณะเดียวกัน เพียงการเปลี่ยนท่าทีเล็กน้อยเกี่ยวกับดอกเบี้ย ก็สามารถส่งผลอย่างมากต่อการประเมินมูลค่าของหุ้น พันธบัตร และสกุลเงิน
จากมุมมองเศรษฐกิจมหภาค สัญญาณเริ่มไม่เอื้อต่อการคงดอกเบี้ยสูง (ตลาดแรงงานอ่อนแอและเงินเฟ้อลดลง) คำกล่าวของพาวเวลล์เมื่อวันศุกร์จึงมีความสำคัญต่อทิศทางการเงินในช่วงถัดไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค – EURUSD
คู่สกุลเงิน EURUSD ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา การปรับตัวลงทำให้ราคาเคลื่อนต่ำกว่าช่วงล่างของ Bollinger Bands (±2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14 ช่วง) สะท้อนแรงขายที่ครอบงำตลาด
ตัวชี้วัด RSI (14 ช่วง) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือน แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวถูกกดดันจากการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 50 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) ซึ่งกลับกลายเป็นแนวต้านสำคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่ EMA 100 วัน (เส้นสีม่วง) ‒ ซึ่งเคยหยุดการร่วงลงเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ‒ อาจกลับมามีบทบาทเป็นแนวรับอีกครั้ง
