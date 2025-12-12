อ่านเพิ่มเติม
15:22 · 12 ธันวาคม 2025

การแถลงข่าวของประธานเฟด Jerome Powell 🔎

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • ตลาดแรงงานยังอยู่ในสภาพดี: การเลิกจ้างและระดับการจ้างงานยังคงต่ำ

  • อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงที่น่าจะเป็นระดับกลาง (neutral range)

  • โปรแกรม QE ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำรอง (reserve management)

ประธานเฟด Jerome Powell เริ่มการแถลงข่าวหลังจากเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน เหลือ 3.75% โดยมีไฮไลท์สำคัญดังนี้:

  • ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลง

  • แนวโน้ม การจ้างงานและเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด

  • ตลาดแรงงานเริ่มเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • การซื้อ ตราสารหนี้ระยะสั้น มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การใช้จ่ายผู้บริโภคแข็งแกร่ง และการลงทุนคงที่ของธุรกิจกำลังขยายตัว

  • ภาคที่อยู่อาศัยยังอ่อนแอ

  • ข้อมูลชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวใน อัตราปานกลาง

  • ผลกระทบจาก การปิดทำการของรัฐบาลล่าสุด คาดว่าจะถูกชดเชยด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสถัดไปเมื่อกิจกรรมกลับมาดำเนินการ

  • ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ว่า การเลิกจ้างและการจ้างงานยังคงต่ำ

  • ความต้องการแรงงานชัดเจนว่าอ่อนตัวลง

  • รายงานตลาดแรงงานเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและการสร้างงานชะลอตัวอย่างมาก

  • ความเชื่อมั่นตลาดแรงงานเสื่อมลง

  • เงินเฟ้อยังคงสูงเล็กน้อย

  • มีข้อมูลเงินเฟ้อใหม่เพียงเล็กน้อยตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด

  • การอ่านค่าเงินเฟ้อสูงขึ้นเนื่องจาก เงินเฟ้อสินค้าเพิ่มขึ้น

  • เงินเฟ้อบริการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

  • การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%

  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อเอนเอียงไปด้านสูง

  • ไม่มีเส้นทางนโยบายการเงินที่ปลอดความเสี่ยง

  • ตลาดแรงงาน ไม่คึกคักและอ่อนตัวลงเล็กน้อย

  • ผลผลิต (Productivity) สูงขึ้นอย่างเป็นโครงสร้างหลายปี

  • ข้อสรุปจาก การคาดการณ์ของเฟดสะท้อนถึงผลผลิตที่สูงขึ้น

  • การปรับเข้าสู่ภาวะปกติใน สามการประชุมล่าสุด จะช่วย สร้างเสถียรภาพให้ตลาดแรงงานและลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ

  • เนื่องจากความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น ความสมดุลของความเสี่ยงเปลี่ยนไปในเดือนที่ผ่านมา

  • ทุกคนเห็นพ้องว่า ตลาดแรงงานอ่อนตัวลง และยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติม

  • ทุกคนที่ประชุมเห็นพ้องว่า เงินเฟ้อสูงเกินไป

  • เป้าหมายสองด้านของเราอยู่ในความตึงเครียดเล็กน้อย

 

Source: xStation5

เฟดปรับนโยบายการบริหารสำรองเพื่อบรรเทาความกดดันในตลาดเงิน

  • การซื้อเชิงเทคนิค (Technical purchases) อาจเพิ่มขึ้นในเดือนข้างหน้าและค่อย ๆ ลดลง

  • Powell เน้นบทบาทของ Standing Repo Operations ว่าเป็น “เครื่องมือสำคัญ” ที่ช่วยให้อัตรา Federal Funds Rate อยู่ในช่วงเป้าหมาย

  • เฟดได้ ยกเลิกเพดานปริมาณ ของการดำเนินงานเหล่านี้

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

  • เฟด มีตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวในอนาคต

  • เฟดจะ วิเคราะห์ข้อมูลใหม่และตัดสินใจตามข้อมูลนั้น

  • ภายในเดือนมกราคม เฟดจะมี ข้อมูลจำนวนมาก ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

  • ตลาดแรงงานอ่อนตัวชัดเจน มีความเสี่ยงเพิ่มเติมบางประการ แต่สถานการณ์ไม่แย่มาก

  • ผลกระทบจาก การลดอัตราดอกเบี้ยจะเห็นชัดเจนภายหลัง

  • ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความ ข้อมูลการจ้างงานจากแบบสำรวจครัวเรือน

  • ไม่มีการหารือว่าการเคลื่อนไหวต่อไปควรเป็น การขึ้นดอกเบี้ย

    • บางคนเชื่อว่า ไม่ควรลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

    • บางคนเห็นว่า สามารถลดเพิ่มอีก 1 ครั้งหรือมากกว่าได้

  • แม้ Powell เคยแนะนำให้หยุดพักในเดือนตุลาคม แต่ ตลาดแรงงานเย็นตัวลงมากขึ้นตั้งแต่นั้น ทำให้สามารถดำเนินการลดดอกเบี้ยวันนี้ได้

  • เฟดประเมินว่า การเติบโตการจ้างงานถูกประเมินเกินจริง 60,000 ตำแหน่ง

    • เมื่อเฉลี่ยได้ 40,000 ตำแหน่งต่อเดือน แปลว่าเศรษฐกิจ สูญเสียงานจริงประมาณ 20,000 ตำแหน่งต่อเดือน

ผลต่อ US100

  • US100 ปรับตัวขึ้นหลังคำกล่าวของ Powell ที่ระบุว่า ยังไม่มีแผนขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้

  • การตัดสินใจนโยบายในอนาคตมีแนวโน้ม คงอัตราหรือปรับลดดอกเบี้ย

  • US100 ซื้อขายใกล้ ระดับสูงสุดประจำวัน พลิกกลับจากการขาดทุนที่เห็นชัดก่อนหน้านี้

12 ธันวาคม 2025, 16:43

ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก