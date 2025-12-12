การแถลงข่าวของประธานเฟด Jerome Powell 🔎

-
ตลาดแรงงานยังอยู่ในสภาพดี: การเลิกจ้างและระดับการจ้างงานยังคงต่ำ
อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงที่น่าจะเป็นระดับกลาง (neutral range)
โปรแกรม QE ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสำรอง (reserve management)
ประธานเฟด Jerome Powell เริ่มการแถลงข่าวหลังจากเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน เหลือ 3.75% โดยมีไฮไลท์สำคัญดังนี้:
ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมแทบไม่เปลี่ยนแปลง
แนวโน้ม การจ้างงานและเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด
ตลาดแรงงานเริ่มเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การซื้อ ตราสารหนี้ระยะสั้น มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการควบคุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายผู้บริโภคแข็งแกร่ง และการลงทุนคงที่ของธุรกิจกำลังขยายตัว
ภาคที่อยู่อาศัยยังอ่อนแอ
ข้อมูลชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวใน อัตราปานกลาง
ผลกระทบจาก การปิดทำการของรัฐบาลล่าสุด คาดว่าจะถูกชดเชยด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้นในไตรมาสถัดไปเมื่อกิจกรรมกลับมาดำเนินการ
ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ว่า การเลิกจ้างและการจ้างงานยังคงต่ำ
ความต้องการแรงงานชัดเจนว่าอ่อนตัวลง
รายงานตลาดแรงงานเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและการสร้างงานชะลอตัวอย่างมาก
ความเชื่อมั่นตลาดแรงงานเสื่อมลง
เงินเฟ้อยังคงสูงเล็กน้อย
มีข้อมูลเงินเฟ้อใหม่เพียงเล็กน้อยตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด
การอ่านค่าเงินเฟ้อสูงขึ้นเนื่องจาก เงินเฟ้อสินค้าเพิ่มขึ้น
เงินเฟ้อบริการยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย 2%
ความเสี่ยงเงินเฟ้อเอนเอียงไปด้านสูง
ไม่มีเส้นทางนโยบายการเงินที่ปลอดความเสี่ยง
ตลาดแรงงาน ไม่คึกคักและอ่อนตัวลงเล็กน้อย
ผลผลิต (Productivity) สูงขึ้นอย่างเป็นโครงสร้างหลายปี
ข้อสรุปจาก การคาดการณ์ของเฟดสะท้อนถึงผลผลิตที่สูงขึ้น
การปรับเข้าสู่ภาวะปกติใน สามการประชุมล่าสุด จะช่วย สร้างเสถียรภาพให้ตลาดแรงงานและลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ
เนื่องจากความเสี่ยงด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น ความสมดุลของความเสี่ยงเปลี่ยนไปในเดือนที่ผ่านมา
ทุกคนเห็นพ้องว่า ตลาดแรงงานอ่อนตัวลง และยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติม
ทุกคนที่ประชุมเห็นพ้องว่า เงินเฟ้อสูงเกินไป
เป้าหมายสองด้านของเราอยู่ในความตึงเครียดเล็กน้อย
เฟดปรับนโยบายการบริหารสำรองเพื่อบรรเทาความกดดันในตลาดเงิน
การซื้อเชิงเทคนิค (Technical purchases) อาจเพิ่มขึ้นในเดือนข้างหน้าและค่อย ๆ ลดลง
Powell เน้นบทบาทของ Standing Repo Operations ว่าเป็น “เครื่องมือสำคัญ” ที่ช่วยให้อัตรา Federal Funds Rate อยู่ในช่วงเป้าหมาย
เฟดได้ ยกเลิกเพดานปริมาณ ของการดำเนินงานเหล่านี้
คำถาม-คำตอบ (Q&A)
เฟด มีตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวในอนาคต
เฟดจะ วิเคราะห์ข้อมูลใหม่และตัดสินใจตามข้อมูลนั้น
ภายในเดือนมกราคม เฟดจะมี ข้อมูลจำนวนมาก ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
ตลาดแรงงานอ่อนตัวชัดเจน มีความเสี่ยงเพิ่มเติมบางประการ แต่สถานการณ์ไม่แย่มาก
ผลกระทบจาก การลดอัตราดอกเบี้ยจะเห็นชัดเจนภายหลัง
ต้องใช้ความระมัดระวังในการตีความ ข้อมูลการจ้างงานจากแบบสำรวจครัวเรือน
ไม่มีการหารือว่าการเคลื่อนไหวต่อไปควรเป็น การขึ้นดอกเบี้ย
บางคนเชื่อว่า ไม่ควรลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
บางคนเห็นว่า สามารถลดเพิ่มอีก 1 ครั้งหรือมากกว่าได้
แม้ Powell เคยแนะนำให้หยุดพักในเดือนตุลาคม แต่ ตลาดแรงงานเย็นตัวลงมากขึ้นตั้งแต่นั้น ทำให้สามารถดำเนินการลดดอกเบี้ยวันนี้ได้
เฟดประเมินว่า การเติบโตการจ้างงานถูกประเมินเกินจริง 60,000 ตำแหน่ง
เมื่อเฉลี่ยได้ 40,000 ตำแหน่งต่อเดือน แปลว่าเศรษฐกิจ สูญเสียงานจริงประมาณ 20,000 ตำแหน่งต่อเดือน
ผลต่อ US100
US100 ปรับตัวขึ้นหลังคำกล่าวของ Powell ที่ระบุว่า ยังไม่มีแผนขึ้นดอกเบี้ยในตอนนี้
การตัดสินใจนโยบายในอนาคตมีแนวโน้ม คงอัตราหรือปรับลดดอกเบี้ย
US100 ซื้อขายใกล้ ระดับสูงสุดประจำวัน พลิกกลับจากการขาดทุนที่เห็นชัดก่อนหน้านี้
