Jerome Powell ส่งสัญญาณว่า Fed ยัง “อดทนรอดูสถานการณ์” แต่ความเสี่ยงเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น!

Jerome Powell ในการแถลงวันนี้ ได้เน้นย้ำว่า Fed ยังคงใช้แนวทาง “รอดูสถานการณ์ (wait-and-see)” และติดตามอย่างใกล้ชิดว่าความตึงเครียดในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสงครามในอิหร่านและแรงกระแทกต่อราคาน้ำมัน จะส่งผลต่อเงินเฟ้อและสุขภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไร สิ่งที่ส่งสัญญาณในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการย้ำจุดยืนเดิม แต่เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นว่า Fed กำลังอยู่ในภาวะ “สมดุล” ระหว่างความพร้อมในการตอบสนองกับการรักษาความนิ่งของนโยบายการเงิน Powell ระบุว่า Fed พร้อมที่จะมองข้ามแรงกระแทกด้านราคาระยะสั้น เพราะนโยบายการเงินมีผลล่าช้า (lag) และไม่สามารถตามทันราคาพลังงานที่ผันผวนได้ทันที แต่ก็เตือนอย่างชัดเจนว่า “ความอดทนมีขีดจำกัด” หากการปรับขึ้นของราคากลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อของประชาชนปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารกลางจะไม่สามารถนิ่งเฉยได้
Jerome Powell ยังกล่าวถึงตลาดการเงิน โดยระบุว่าแม้ความคาดหวังเงินเฟ้อโดยรวมยังคงถูกยึดเหนี่ยวได้ดี (anchored) แต่ Fed พร้อมตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและสัญญาณจากตลาดแรงงาน ในทางปฏิบัติหมายความว่า แม้ในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่หากตัวเลขเศรษฐกิจชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ หรือภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ การประเมินนโยบายการเงินอาจเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว สำหรับตลาด นี่เป็นข้อมูลสำคัญ เพราะ Fed ไม่ได้ปิดประตูต่อทั้งการใช้นโยบายเข้มงวดขึ้นหรือผ่อนคลายลง ขึ้นอยู่กับข้อมูลใหม่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ในการแถลง Powell ยังกล่าวถึงภาค private credit และความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน โดยย้ำว่า Fed กำลังติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่เห็นสัญญาณของความเสี่ยงเชิงระบบในวงกว้าง ข้อความส่วนนี้ช่วยลดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเปราะบางในระบบการเงิน แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงเป็นประเด็นหลักของตลาด
โดยรวมแล้ว ถ้อยแถลงของ Powell มีลักษณะ “ระมัดระวังและสมดุล” การไม่ให้คำมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยในทันที ควบคู่กับการเน้นติดตามเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน สะท้อนว่า Fed กำลังดำเนินนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความไม่แน่นอนระดับโลก ขณะเดียวกัน ตลาดฟิวเจอร์สเริ่มปรับความคาดหวัง โดยเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี และลดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น
ในเชิงผลกระทบ ตลาดการเงินตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้อย่างชัดเจน บรรยากาศหุ้นยังคงอ่อนไหวต่อความผันผวน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวตามแนวโน้มดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังสะท้อนความกังวลจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในอิหร่าน ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ นักลงทุนควรเตรียมรับช่วงเวลาที่ “ไวต่อข้อมูลมหภาค” เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน และความตึงเครียดโลก ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนโยบาย Fed ต่อไป สภาพตลาดแบบนี้เอื้อต่อการลงทุนที่มีวินัยและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สามารถปรับตัวได้รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจาก Fed และตลาดโลก
