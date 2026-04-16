ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง: Jobless claims ต่ำกว่าคาด, Philly Fed เพิ่มขึ้น

ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ (Jobless Claims)
- ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: 207K (คาดการณ์ 213K; ครั้งก่อน 218K)
- ผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่อง: 1,818K (คาดการณ์ 1,810K; ครั้งก่อน 1,787K)
ข้อมูลสะท้อนภาพที่ ผสมผสาน (mixed signals) โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกต่ำกว่าคาด บ่งชี้ความแข็งแกร่งในระยะสั้นของตลาดแรงงาน แต่ในขณะเดียวกันผู้ขอรับต่อเนื่องกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนสัญญาณการอ่อนตัวในเชิงโครงสร้าง
ดัชนีภาคการผลิต Philadelphia Fed (เมษายน): 26.7
- คาดการณ์: 10.3
- ครั้งก่อน: 18.1
ตัวเลขออกมาดีกว่าคาดอย่างชัดเจน สะท้อนว่า ภาคการผลิตยังค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
📊 สรุปภาพรวมตลาด:
ข้อมูลชุดนี้ยังคงเป็น “สัญญาณผสม” — ตลาดแรงงานยังแข็งแรงในระยะสั้น แต่มีความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง ขณะที่ภาคการผลิตเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปฏิกิริยาของตลาดยังค่อนข้างจำกัดในตอนนี้
EURUSD (M1)
Source: xStation5
