คำพูดของ John Williams (Fed) เกี่ยวกับเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐ 🗽

08:31 5 กันยายน 2025

John Williams จาก Federal Reserve Bank of New York กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ, เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย

  • ตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินมีเสถียรภาพดี

  • Standing repo facility พร้อมจัดการปัญหาสภาพคล่องหากจำเป็น

  • ระบบการเงินยังคงมี ระดับสำรองสูงมาก

  • อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงในอนาคต

  • ไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติในตลาดพันธบัตร

  • ตลาดพันธบัตรโฟกัสที่ ปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐาน

  • ตลาดพันธบัตรโดยรวมค่อนข้างสงบ

  • เฟดต้องรักษาเศรษฐกิจให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและปล่อยให้ ผลกระทบจากภาษีศุลกากร ผ่านไปตามกลไก

  • ผลกระทบของภาษีคาดว่าจะเกิดขึ้นจนถึงกลางปีหน้า

  • กรณีฐาน: ภาษีศุลกากรยังคงอยู่ แต่พิจารณาสถานการณ์อื่นด้วย

  • ภาษีศุลกากรคาดจะเพิ่มเงินเฟ้อ 1–1.5% ปีนี้

  • จนถึงตอนนี้ ภาษีศุลกากรยังไม่สร้างแรงกดดันเงินเฟ้อระยะยาว

  • มีสัญญาณชัดเจนว่าภาษีศุลกากรกำลังส่งผลต่อราคาและพฤติกรรมผู้บริโภค

  • เงินเฟ้อสินค้าแกนหลักปรับสูงขึ้นจากภาษีศุลกากร

  • ดัชนีอื่น ๆ แสดงว่าเศรษฐกิจบริการกำลังฟื้นตัวตามปกติ

  • แนวโน้มเงินเฟ้อภาคบริการโดยรวมเป็นบวก

  • กังวลว่าตลาดแรงงานอาจเย็นตัวมากเกินไป

  • ความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นชัดเจน

  • ความสมดุลเอนเอียงไปยัง mandate การจ้างงานของเฟด มากขึ้น

  • อัตราว่างงาน 4.2% ยังถือว่าต่ำ แต่ความเสี่ยงในตลาดแรงงานสูงขึ้น

  • การหมุนเวียนแรงงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

  • ตลาดแรงงานเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานผู้อพยพ

  • ตลาดแรงงานโดยรวมยังอยู่ในสภาพดีพอสมควร

  • คาดว่าตลาดแรงงานจะเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

  • ตลาดแรงงานกำลังกลับสู่แนวโน้มก่อนโควิด

  • ตลาดแรงงานปัจจุบันอยู่ในสมดุล

  • ผู้บริโภคดูผ่อนคลายเล็กน้อยในข้อมูลสำรวจเชิงอ่อน แต่ข้อมูลเชิงตัวเลขไม่แสดงความอ่อนแรงสำคัญ

  • การลงทุนด้านเทคโนโลยีแข็งแกร่งมาก

  • ฝั่งอุปทานของเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

  • ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดสำหรับความเป็นไปได้ของการหดตัวของ สำรองธนาคาร

  • เฝ้าติดตามแนวโน้มข้อมูลโดยรวม ไม่ใช่แค่รายงานเฉพาะตัว

  • คาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่ เป้าหมาย 2% ของเฟดภายในปี 2027

    • การคาดการณ์ PCE: 3.0–3.25% ปีนี้, 2.5% ในปี 2026

  • อัตราว่างงานคาดปรับขึ้นประมาณ 4.5% ปีหน้า

  • ปัจจัยการค้าและผู้อพยพชะลอกิจกรรมเศรษฐกิจ

  • GDP คาดขยายตัว 1.25–1.50% ปีนี้

