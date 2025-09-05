คำพูดของ John Williams (Fed) เกี่ยวกับเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐ 🗽

John Williams จาก Federal Reserve Bank of New York กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐฯ, เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
-
ตลาดตราสารหนี้และตลาดเงินมีเสถียรภาพดี
-
Standing repo facility พร้อมจัดการปัญหาสภาพคล่องหากจำเป็น
-
ระบบการเงินยังคงมี ระดับสำรองสูงมาก
-
อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงในอนาคต
-
ไม่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติในตลาดพันธบัตร
-
ตลาดพันธบัตรโฟกัสที่ ปัจจัยเศรษฐกิจพื้นฐาน
-
ตลาดพันธบัตรโดยรวมค่อนข้างสงบ
-
เฟดต้องรักษาเศรษฐกิจให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและปล่อยให้ ผลกระทบจากภาษีศุลกากร ผ่านไปตามกลไก
-
ผลกระทบของภาษีคาดว่าจะเกิดขึ้นจนถึงกลางปีหน้า
-
กรณีฐาน: ภาษีศุลกากรยังคงอยู่ แต่พิจารณาสถานการณ์อื่นด้วย
-
ภาษีศุลกากรคาดจะเพิ่มเงินเฟ้อ 1–1.5% ปีนี้
-
จนถึงตอนนี้ ภาษีศุลกากรยังไม่สร้างแรงกดดันเงินเฟ้อระยะยาว
-
มีสัญญาณชัดเจนว่าภาษีศุลกากรกำลังส่งผลต่อราคาและพฤติกรรมผู้บริโภค
-
เงินเฟ้อสินค้าแกนหลักปรับสูงขึ้นจากภาษีศุลกากร
-
ดัชนีอื่น ๆ แสดงว่าเศรษฐกิจบริการกำลังฟื้นตัวตามปกติ
-
แนวโน้มเงินเฟ้อภาคบริการโดยรวมเป็นบวก
-
กังวลว่าตลาดแรงงานอาจเย็นตัวมากเกินไป
-
ความเสี่ยงต่อการจ้างงานเพิ่มขึ้นชัดเจน
-
ความสมดุลเอนเอียงไปยัง mandate การจ้างงานของเฟด มากขึ้น
-
อัตราว่างงาน 4.2% ยังถือว่าต่ำ แต่ความเสี่ยงในตลาดแรงงานสูงขึ้น
-
การหมุนเวียนแรงงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
ตลาดแรงงานเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานผู้อพยพ
-
ตลาดแรงงานโดยรวมยังอยู่ในสภาพดีพอสมควร
-
คาดว่าตลาดแรงงานจะเย็นตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
-
ตลาดแรงงานกำลังกลับสู่แนวโน้มก่อนโควิด
-
ตลาดแรงงานปัจจุบันอยู่ในสมดุล
-
ผู้บริโภคดูผ่อนคลายเล็กน้อยในข้อมูลสำรวจเชิงอ่อน แต่ข้อมูลเชิงตัวเลขไม่แสดงความอ่อนแรงสำคัญ
-
การลงทุนด้านเทคโนโลยีแข็งแกร่งมาก
-
ฝั่งอุปทานของเศรษฐกิจกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดสำหรับความเป็นไปได้ของการหดตัวของ สำรองธนาคาร
-
เฝ้าติดตามแนวโน้มข้อมูลโดยรวม ไม่ใช่แค่รายงานเฉพาะตัว
-
คาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่ เป้าหมาย 2% ของเฟดภายในปี 2027
-
การคาดการณ์ PCE: 3.0–3.25% ปีนี้, 2.5% ในปี 2026
-
-
อัตราว่างงานคาดปรับขึ้นประมาณ 4.5% ปีหน้า
-
ปัจจัยการค้าและผู้อพยพชะลอกิจกรรมเศรษฐกิจ
-
GDP คาดขยายตัว 1.25–1.50% ปีนี้