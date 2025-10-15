URGENT: ยอดขายและการผลิตค้าปลีกจากยุโรปสูงกว่าที่คาดการณ์! 📈

การผลิตชะลอตัว แต่การบริโภคภายในฟื้นตัวเกินคาด ซึ่งสะท้อนว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งแม้ภาคอุตสาหกรรมอาจเผชิญความกดดัน
11:00 – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับฤดูกาลแล้ว เดือนต่อเดือน สำหรับเดือนสิงหาคม:
ประกาศ: -1.2% (คาดการณ์: -1.6%, ก่อนหน้า: 0.5%)
11:00 – ยอดขายค้าปลีก ปรับฤดูกาลแล้ว เดือนต่อเดือน สำหรับเดือนสิงหาคม:
ประกาศ: 1.1% (คาดการณ์: -0.2%, ก่อนหน้า: 2%)
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์
ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานของสวีเดนลดลงเล็กน้อย
ข่าวเด่นวันนี้