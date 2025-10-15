อ่านเพิ่มเติม
16:13 · 15 ตุลาคม 2025

URGENT: ยอดขายและการผลิตค้าปลีกจากยุโรปสูงกว่าที่คาดการณ์! 📈

ประเด็นหลัก

การผลิตชะลอตัว แต่การบริโภคภายในฟื้นตัวเกินคาด ซึ่งสะท้อนว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งแม้ภาคอุตสาหกรรมอาจเผชิญความกดดัน

ประเด็นหลัก

การผลิตชะลอตัว แต่การบริโภคภายในฟื้นตัวเกินคาด ซึ่งสะท้อนว่าแรงซื้อยังแข็งแกร่งแม้ภาคอุตสาหกรรมอาจเผชิญความกดดัน

11:00 – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ปรับฤดูกาลแล้ว เดือนต่อเดือน สำหรับเดือนสิงหาคม:

ประกาศ: -1.2% (คาดการณ์: -1.6%, ก่อนหน้า: 0.5%)

11:00 – ยอดขายค้าปลีก ปรับฤดูกาลแล้ว เดือนต่อเดือน สำหรับเดือนสิงหาคม:

ประกาศ: 1.1% (คาดการณ์: -0.2%, ก่อนหน้า: 2%)

 

 

