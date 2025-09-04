อ่านเพิ่มเติม

ตัวเลข JOLTS ออกมาต่ำกว่าคาด!

08:09 4 กันยายน 2025

16:00 สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics) เผยแพร่ผลการสำรวจ JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey)

🔹 จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับ (Job Openings):

  • รายงาน: 7.181 ล้าน

  • คาดการณ์: 7.382 ล้าน

  • ครั้งก่อน: 7.437 ล้าน

🔹 จำนวนการลาออก (Quits):

  • รายงาน: 3.208 ล้าน

  • คาดการณ์: 3.136 ล้าน

  • ครั้งก่อน: 3.142 ล้าน

🔹 จำนวนการเลิกจ้าง (Layoffs):

  • รายงาน: 1.808 ล้าน

  • คาดการณ์: 1.675 ล้าน

  • ครั้งก่อน: 1.604 ล้าน

ภาพรวม:
ข้อมูล JOLTS วันนี้ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด บ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเย็นตัวลงต่อเนื่อง การเปิดรับตำแหน่งงานลดลง ขณะที่จำนวนการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น สะท้อนว่าบริษัทต่าง ๆ เริ่มระมัดระวังการจ้างงานมากขึ้น และกังวลเรื่องต้นทุนแรงงานน้อยลง ซึ่งอาจช่วยผ่อนคลายแรงกดดันด้านค่าจ้าง

ในระยะสั้น ตลาดอาจตีความข้อมูลนี้ว่าเป็นแรงสนับสนุนให้ เฟด (Fed) มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น (dovish)

หุ้น:
ข่าวในตลาดการเงิน

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

ข่าวเพิ่มเติม

