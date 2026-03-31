16:57 · 31 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดรอจับตาข้อมูล JOLTS ของสหรัฐฯ และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board

หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด วันนี้ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญจะอยู่ที่รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board นักลงทุนมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับตัวเลขเหล่านี้มากขึ้น ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะ stagflation ในสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนของแนวโน้มเศรษฐกิจ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

13:30 น. GMT – แคนาดา: ตัวเลข GDP
14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย, ดัชนีราคาบ้าน (Case/Shiller)
14:45 น. GMT – สหรัฐฯ: Chicago PMI
14:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ตำแหน่งงานเปิดรับ (JOLTS)
15:00 น. GMT – สหรัฐฯ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board
21:30 น. GMT – สหรัฐฯ: สต็อกน้ำมันดิบ API

ผู้ว่าการ Fed: Goolsbee, Schmid, Barr, Bowman (ระหว่าง 17:00 – 20:00 GMT)

หลังตลาดสหรัฐฯ ปิด: ผลประกอบการ Nike (NKE.US)

 

