ตลาดเด่นวันนี้ - JP225

18:02 14 สิงหาคม 2025

สัญญาฟิวเจอร์ส Nikkei (JP225) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดันดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 43,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และยังคงไต่ขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

แรงบวกก่อนหน้านี้ถูกจำกัดบางส่วนจากมุมมองที่ผสมผสานต่อหุ้นบลูชิพและผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม วันนี้นักลงทุนกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ–ญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวยและผลประกอบการแข็งแกร่งจากบริษัทญี่ปุ่น

การคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ยในสหรัฐฯ อาจเป็นอีกแรงหนุนต่อธุรกิจญี่ปุ่น หุ้นที่นำการปรับขึ้นได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง SoftBank, Sony Group รวมถึงผู้ผลิตชิปอย่าง Advantest และ Renesas Electronics นอกจากนี้ หุ้นผู้ผลิตยางพรีเมียม Yokohama Rubber และผู้ผลิตรองเท้า Asics ก็พุ่งขึ้นหลังรายงานผลประกอบการโดดเด่น

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่สำหรับผู้ส่งออกคือโอกาสการแข็งค่าของเงินเยน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากสหรัฐฯ เริ่มปรับลดดอกเบี้ยหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม หากความต้องการสินค้าญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่งหรือเพิ่มขึ้น ปริมาณคำสั่งซื้อที่มากอาจชดเชยแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

กราฟ JP225 (D1)
วันนี้ Sentiment เริ่มทรงตัวและมีแรงขายทำกำไร ดัชนีปรับลงกว่า 1% และถอยกลับสู่ระดับสูงสุดของปี 2024 ความผันผวนของ JP225 อาจเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ (PPI, ยอดค้าปลีก) RSI ของ Nikkei ล่าสุดเคยขึ้นไปเหนือระดับ 70 (เขต Overbought) ก่อนอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยต่ำกว่า 65 ในวันนี้ โดยเมื่อวันที่ 24 ก.ค. RSI ก็เคยสูงเกิน 70 ตามด้วยการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม รูปแบบในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้

Source: xStation

JP225 Chart (H1)

Source: xStation5

หุ้น:
🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

