JP225 พุ่งขึ้น 4.5% 🚀

- พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของญี่ปุ่นได้เลือก ซาเนะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) เป็นผู้นำพรรค ซึ่งเตรียมจะกลายเป็น นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ
- ชัยชนะของเธอช่วยเสริมความคาดหวังว่ารัฐบาลจะยังคงเดินหน้านโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะยังคงรักษาจุดยืนที่ อดทนและผ่อนคลายทางการเงินต่อไป
- ดัชนี Nikkei 225 พุ่งทะลุระดับ 48,000 จุด ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ค่าเงิน เยนอ่อนค่าทะลุ ¥150 ต่อดอลลาร์
- ตลาดกำลังประเมินทิศทางของ BoJ ใหม่ โดยคาดว่า จะคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอีกนาน และ เลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป
พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรคที่ปกครองญี่ปุ่นมาเกือบต่อเนื่องตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ได้เลือก ซาเนะ ทาคาอิจิ (Sanae Takaichi) เป็นผู้นำพรรคคนใหม่ แทนที่ ชิเงรุ อิชิบะ (Shigeru Ishiba) การเลือกตั้งภายในพรรค LDP ถือเป็นตัวกำหนด นายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่นโดยพฤตินัย เนื่องจากพรรคครองเสียงข้างมากในรัฐสภา
ทาคาอิจิเป็น นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมมากประสบการณ์ และเป็นศิษย์คนสำคัญของอดีตนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ เธอมีชื่อเสียงจากการสนับสนุนนโยบายสไตล์ “อาเบะโนมิกส์” ที่มุ่งเน้นการ กระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกผ่านการขยายงบประมาณ การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายเชิงยุทธศาสตร์ในภาคอุตสาหกรรม
การได้รับเลือกของเธอสะท้อนถึงการ สานต่อนโยบายการเติบโตของอาเบะ มากกว่าการหันไปสู่ความเข้มงวดทางการคลัง
ทาคาอิจิให้คำมั่นว่าจะ ฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยการแทรกแซงของรัฐอย่างเข้มข้น โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ การเพิ่มการลงทุนภาครัฐ และการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐฯ
ตลาดการเงินตีความชัยชนะของเธอว่าเป็น สัญญาณชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการเงินที่ผ่อนคลาย
แผนของทาคาอิจิมุ่งเพิ่ม การลงทุนภาครัฐในภาคสำคัญ เช่น การป้องกันประเทศ เซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควบคู่กับ มาตรการลดภาษีสำหรับครัวเรือนและธุรกิจ
เธอยังสนับสนุนการประสานงานใกล้ชิดกับ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ผ่อนคลาย แทนที่จะเร่งคุมเข้มนโยบายการเงิน
จุดยืนนี้ แตกต่างจากความคาดหวังก่อนหน้านี้ ที่เชื่อว่า BoJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปี 2025
หลังการเลือกตั้ง นักลงทุนได้ ลดการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้นลงอย่างมาก ส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นลดลง แม้ว่า อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะปรับสูงขึ้น จากความกังวลเรื่องภาระงบประมาณขาดดุล
ก่อนการลงคะแนน นักลงทุนเคยประเมินว่า มีโอกาสเกือบ 70% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ แต่ภายในวันจันทร์ ความคาดหวังนั้น ลดลงเหลือราว 50%
📈 ปฏิกิริยาตลาด
ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรุนแรง โดยเม็ดเงินไหลเข้าสู่หุ้นอย่างชัดเจน
ดัชนี Nikkei 225 (JP225) พุ่งขึ้น 4.60% แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 48,100 จุด
นำโดยหุ้นในกลุ่ม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมหนัก และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ประโยชน์จาก สภาพคล่องและเงื่อนไขสินเชื่อที่ผ่อนคลาย
ในเวลาเดียวกัน ค่าเงิน เยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเกือบ 0.70% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ทะลุระดับ ¥150 ต่อดอลลาร์
ตลาดได้ขนานนามสถานการณ์นี้ว่า “Takaichi Trade” — การเคลื่อนไหวที่นักลงทุน เทน้ำหนักไปยังหุ้นมากกว่าพันธบัตร สะท้อนความคาดหวังว่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลัง และการที่ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ชะลอการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ จะเป็นปัจจัยหลักกำหนดแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือนข้างหน้า
