ผลประกอบการ JPMorgan Chase: ดี แต่ยังน่าจะดีกว่านี้ได้

หนึ่งในชื่อที่สำคัญที่สุดของฤดูกาลประกาศผลประกอบการรอบนี้คือยักษ์ใหญ่วาณิชธนกิจอย่าง JPMorgan Chase โดยบริษัทได้ประกาศผลก่อนตลาดเปิด และการเคลื่อนไหวของราคาก่อนเปิดตลาดแทบไม่มีนัยสำคัญ
ตลาดมีความคาดหวังต่อบริษัทในระดับสูงมาก และฐานเปรียบเทียบที่แข็งแกร่งก็ยิ่งทำให้การทำผลงานให้ “ดีกว่าคาด” เป็นเรื่องยากขึ้น อย่างไรก็ตาม สุดท้ายบริษัทก็ยังสามารถทำกำไรไตรมาสที่เป็นสถิติใหม่ได้อีกครั้ง
รายได้รวมสูงกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับคาดการณ์ที่ 49.2 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็น:
- FICC และการเทรด: เพิ่มขึ้น 21% YoY อยู่ที่ 7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดคาดไว้ราว 6.65 พันล้านดอลลาร์
- วาณิชธนกิจ (Investment Banking): เพิ่มขึ้น 38% YoY อยู่ที่ 3.14 พันล้านดอลลาร์
- ที่ปรึกษาด้านดีล (Advisory): เพิ่มขึ้น 82% YoY อยู่ที่ 1.27 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 5.94 ดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ราว 5.45 ดอลลาร์
สินทรัพย์:
- เงินฝาก: 2.68 ล้านล้านดอลลาร์
- สินเชื่อ: 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
- อัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิ (NIM): 2.5% เทียบกับคาดการณ์ที่ 2.57%
แล้วทำไมราคาหุ้นถึงดูเหมือนไม่ตอบสนองต่อผลประกอบการที่ในภาพรวมดูแข็งแกร่งมาก?
ประเด็นสำคัญคือ แม้รายได้และกำไรจะออกมาดี แต่ NIM ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจ กลับออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย นอกจากนี้ บริษัทยังปรับลดคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปี จาก 104.5 พันล้านดอลลาร์ เหลือ 103 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าแม้ตัวเลขรายได้รวมจะดีกว่าคาด แต่ “แกนหลัก” ของธุรกิจกลับอ่อนลงเล็กน้อยอย่างมีนัยสำคัญ
นอกเหนือจากตัวเลขของบริษัท ตลาดยังให้ความสำคัญกับทุกถ้อยคำของซีอีโอระดับตำนานของบริษัทอย่าง Jamie Dimon ซึ่งสามารถช่วยสร้างความมั่นใจให้กับบางส่วนของตลาดที่กังวลเกี่ยวกับอนาคตของผู้บริโภคและความเสี่ยงจากตลาด PE/PC
Dimon ยืนยันชัดเจนว่าความผันผวนในปัจจุบันกลับเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อธุรกิจ ผู้บริโภคโดยรวมยังแข็งแกร่ง และเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงการเติบโตยังมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม เขายังเตือนว่าความเสี่ยงที่ซับซ้อนและเป็นของจริงกำลังก่อตัวขึ้นจากสถานการณ์ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และความขัดแย้งในอิหร่าน
JPM.US (D1)
แม้จะมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับ PE/PC ในช่วงที่ผ่านมา แต่หุ้นยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ชัดเจนไว้ได้
แหล่งที่มา: xStation5
