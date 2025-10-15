อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมภาคการเงิน: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup

ประเด็นหลัก
JPMorgan Chase
ประเด็นหลัก

  • รายได้จากธนาคารเพื่อการลงทุนและการซื้อขาย เติบโตแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนจาก การฟื้นตัวของตลาด M&A โดยเฉพาะใน เทคโนโลยีและสุขภาพ

  • หุ้นธนาคารมัก ทำผลงานเหนือดัชนีหลัก แม้ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก บูม AI

  • การปรับลด อัตราดอกเบี้ยโดย Fed อาจกดดัน อัตรากำไรสุทธิ (net interest margin) ทำให้ธนาคารจำเป็นต้อง กระจายธุรกิจและลงทุนในเซกเตอร์ใหม่

ผลประกอบการ Q3 2025 ของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup

  • ผลประกอบการ เกินความคาดหมายตลาด และสะท้อนความแข็งแกร่งในระบบการเงินโลก

  • ท่ามกลาง ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งสามธนาคารแสดง ความยืดหยุ่นและความสามารถปรับตัว ผ่านรายได้และกำไรที่เติบโต

จุดเด่นสำคัญ:

  • ตลาด M&A ฟื้นตัว มีบทบาทสำคัญต่อผลประกอบการ

    • JPMorgan และ Goldman Sachs มีส่วนร่วมในดีลขนาดใหญ่หลายรายการ มูลค่าหลายสิบพันล้านดอลลาร์

    • รายได้จาก ธนาคารเพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นชัดเจน จากค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและ underwriting

  • Citigroup โฟกัสการปรับโครงสร้างธุรกิจทั่วโลก แต่ก็ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในตลาดทุนและธุรกรรม

    • รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้บางส่วนถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างครั้งเดียว

ภาพรวม Q3 2025:

  • ธนาคารเพื่อการลงทุนเริ่ม กลับสู่การเติบโตและเสถียรภาพ หลังเผชิญแรงกดดันจากกฎระเบียบและความผันผวน

  • สำรองขาดทุนจากสินเชื่อสูง แสดงถึงการระมัดระวังและพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคต

JPMorgan Chase:

  • รายได้เพิ่ม 9% YoY สู่ 47.12 พันล้านดอลลาร์ จากกิจกรรมใน ตลาดทุนและธนาคารรายย่อย

  • กำไรสุทธิ 14.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

  • ยืนยันความเป็นผู้นำใน universal banking

JPMorgan Chase – Q3 2025 Highlights

  • เกินความคาดหมายตลาด 1.85 พันล้านดอลลาร์

  • รายได้จากการซื้อขาย ทำสถิติใหม่

    • หุ้น (Equities): 3.33 พันล้านดอลลาร์

    • FICC (Fixed Income, Currency, Commodities): 5.61 พันล้านดอลลาร์

    • แรงหนุนจาก ความผันผวนและปริมาณการซื้อขายสูง

  • รายได้ธนาคารเพื่อการลงทุน 2.69 พันล้านดอลลาร์ จากฟื้นตัวของ M&A

    • ตัวอย่างดีล: การซื้อ Skechers ของ 3G Capital และการควบรวมในภาคพลังงาน

  • EPS 5.07 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 4.74 ดอลลาร์ → ROE 17% แสดงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

  • คุณภาพสินเชื่อ ดี

    • Loan loss provisions: 2.4 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด

    • Net charge-offs: 2.59 พันล้านดอลลาร์ ตามคาด

  • งบดุล:

    • เงินฝากรวม: 2.55 ล้านล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

    • สินเชื่อรวม: 1.44 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด → สะท้อนความต้องการสินเชื่อแข็งแกร่ง

    • CET1 ratio: 14.8% แข็งแกร่งใกล้คาดการณ์

  • สภาพคล่อง: เงินสดและบัญชีธนาคาร 21.82 พันล้านดอลลาร์

  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพิ่ม 4% ลงทุนในเทคโนโลยีและความปลอดภัย

สรุป: JPMorgan ยืนยันความเป็นธนาคารที่ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด ในขณะที่รักษาพื้นฐานและการควบคุมความเสี่ยง

Goldman Sachs – Q3 2025 Highlights

  • รายได้รวม: 15.18 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหมาย 14.16 พันล้านดอลลาร์

  • EPS: 12.25 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 11.04 ดอลลาร์ → แสดงถึง ผลกำไรที่แข็งแกร่ง

Goldman Sachs – Q3 2025 Highlights

  • Investment Banking:

    • รายได้ 2.66 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 2.21 พันล้านดอลลาร์

    • แรงหนุนจาก กิจกรรม M&A สูง

    • ตัวอย่างดีลสำคัญ: การเข้าซื้อกิจการ biotech ของบริษัทเภสัชภัณฑ์ใหญ่ และดีลขนาดใหญ่ในภาคการเงิน

    • สะท้อนความเป็น ผู้นำ M&A ระดับโลก

  • Global Banking & Markets (Trading & Capital Markets):

    • รายได้รวม 10.12 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 9.40 พันล้านดอลลาร์

    • Equities Trading: 3.74 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

    • FICC Trading: 3.47 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 3.18 พันล้านดอลลาร์

  • Net Interest Income (NII): 3.85 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 2.87 พันล้านดอลลาร์

    • บ่งชี้การบริหารดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ดอกเบี้ยสูงขึ้น

  • งบดุลและสินเชื่อ:

    • เงินฝาก: 490 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม 5.2% QoQ → สะท้อนความเชื่อมั่นลูกค้า

    • สินเชื่อ: 222 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด

    • ทุนและการบริหารความเสี่ยง แข็งแกร่ง สนับสนุนผลลัพธ์มั่นคงและการเติบโตของมูลค่าผู้ถือหุ้น

Citigroup – Q3 2025 Highlights

  • รายได้รวม 22.09 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 21.11 พันล้านดอลลาร์

  • แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจาก ธุรกิจเทรดดิ้งและธนาคารเพื่อการลงทุน

  • ยืนยัน สถานะมั่นคงในตลาด แม้เผชิญความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

Citigroup – Q3 2025 Highlights

  • Investment Banking:

    • รายได้ 1.17 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 1.05 พันล้านดอลลาร์

  • Equity Sales & Trading: 1.54 พันล้านดอลลาร์ (คาด 1.33 พันล้านดอลลาร์)

  • FICC Sales & Trading: 4.02 พันล้านดอลลาร์ (คาด 3.74 พันล้านดอลลาร์)

  • สินเชื่อและธุรกิจธนาคารอื่น ๆ:

    • สินเชื่อรวม: 733.9 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 728.15 พันล้านดอลลาร์

    • U.S. Personal Banking: 5.33 พันล้านดอลลาร์ (คาด 5.25 พันล้านดอลลาร์)

    • Wealth Management: 2.16 พันล้านดอลลาร์ เกินคาดเล็กน้อย

  • Corporate Banking & Markets:

    • Corporate Banking: 2.13 พันล้านดอลลาร์ (คาด 1.8 พันล้านดอลลาร์)

    • Markets: 5.56 พันล้านดอลลาร์ (คาด 5.07 พันล้านดอลลาร์)

    • ยืนยัน ความแข็งแกร่งและการให้บริการลูกค้าองค์กรระดับโลก

สรุปแนวโน้ม Q3 2025 ของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ:

  • ผลประกอบการสะท้อน การฟื้นตัวของตลาด จาก M&A ที่เพิ่มขึ้นและรายได้จากการซื้อขายแข็งแกร่ง

  • ดีลใน เทคโนโลยีและสุขภาพ เพิ่มค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและ underwriting

  • รายได้ดอกเบี้ยที่มั่นคงสะท้อน โครงสร้างงบดุลที่ดี

  • ฐานเงินฝากมั่นคง สนับสนุน ความปลอดภัยทางการเงิน

ภาพรวมและความท้าทายของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ

  • แม้ หุ้นธนาคาร จะไม่เติบโตหวือหวาเท่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ยังคง ทำผลงานเหนือดัชนีตลาดหลัก เช่น Nasdaq 100 และ S&P 500

  • ธนาคาร ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก AI แต่ได้แรงหนุนจาก ความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมและกิจกรรมของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

  • จุดแข็ง: ความมั่นคง, การดำเนินงานหลากหลาย, รายได้จากธนาคารเพื่อการลงทุนและการซื้อขายเติบโต → ทำให้เหนือกว่าตลาดโดยรวม

  • แสดงให้เห็นว่า แม้เผชิญความท้าทาย ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างฐานมั่นคงเพื่อการเติบโตในอนาคต

ความท้าทาย:

  • การปรับลด อัตราดอกเบี้ยโดย Fed ต่อเนื่อง อาจกดดัน net interest margin → จำกัดกำไรจากธุรกิจให้สินเชื่อแบบดั้งเดิม

  • ธนาคารจึงต้อง กระจายรายได้เพิ่มเติม, ลงทุนในเทคโนโลยี, และขยายบริการให้คำปรึกษาและบริหารความมั่งคั่ง เพื่อรักษาการเติบโตและผลกำไร

 

17 ตุลาคม 2025, 16:33

