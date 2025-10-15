ภาพรวมภาคการเงิน: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup

-
รายได้จากธนาคารเพื่อการลงทุนและการซื้อขาย เติบโตแข็งแกร่ง ได้แรงหนุนจาก การฟื้นตัวของตลาด M&A โดยเฉพาะใน เทคโนโลยีและสุขภาพ
หุ้นธนาคารมัก ทำผลงานเหนือดัชนีหลัก แม้ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก บูม AI
การปรับลด อัตราดอกเบี้ยโดย Fed อาจกดดัน อัตรากำไรสุทธิ (net interest margin) ทำให้ธนาคารจำเป็นต้อง กระจายธุรกิจและลงทุนในเซกเตอร์ใหม่
ผลประกอบการ Q3 2025 ของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup
ผลประกอบการ เกินความคาดหมายตลาด และสะท้อนความแข็งแกร่งในระบบการเงินโลก
ท่ามกลาง ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งสามธนาคารแสดง ความยืดหยุ่นและความสามารถปรับตัว ผ่านรายได้และกำไรที่เติบโต
จุดเด่นสำคัญ:
ตลาด M&A ฟื้นตัว มีบทบาทสำคัญต่อผลประกอบการ
JPMorgan และ Goldman Sachs มีส่วนร่วมในดีลขนาดใหญ่หลายรายการ มูลค่าหลายสิบพันล้านดอลลาร์
รายได้จาก ธนาคารเพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้นชัดเจน จากค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและ underwriting
Citigroup โฟกัสการปรับโครงสร้างธุรกิจทั่วโลก แต่ก็ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในตลาดทุนและธุรกรรม
รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้บางส่วนถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้างครั้งเดียว
ภาพรวม Q3 2025:
ธนาคารเพื่อการลงทุนเริ่ม กลับสู่การเติบโตและเสถียรภาพ หลังเผชิญแรงกดดันจากกฎระเบียบและความผันผวน
สำรองขาดทุนจากสินเชื่อสูง แสดงถึงการระมัดระวังและพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคต
JPMorgan Chase:
รายได้เพิ่ม 9% YoY สู่ 47.12 พันล้านดอลลาร์ จากกิจกรรมใน ตลาดทุนและธนาคารรายย่อย
กำไรสุทธิ 14.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม 12% จากช่วงเดียวกันปีก่อน
ยืนยันความเป็นผู้นำใน universal banking
JPMorgan Chase – Q3 2025 Highlights
เกินความคาดหมายตลาด 1.85 พันล้านดอลลาร์
รายได้จากการซื้อขาย ทำสถิติใหม่
หุ้น (Equities): 3.33 พันล้านดอลลาร์
FICC (Fixed Income, Currency, Commodities): 5.61 พันล้านดอลลาร์
แรงหนุนจาก ความผันผวนและปริมาณการซื้อขายสูง
รายได้ธนาคารเพื่อการลงทุน 2.69 พันล้านดอลลาร์ จากฟื้นตัวของ M&A
ตัวอย่างดีล: การซื้อ Skechers ของ 3G Capital และการควบรวมในภาคพลังงาน
EPS 5.07 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 4.74 ดอลลาร์ → ROE 17% แสดงประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
คุณภาพสินเชื่อ ดี
Loan loss provisions: 2.4 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด
Net charge-offs: 2.59 พันล้านดอลลาร์ ตามคาด
งบดุล:
เงินฝากรวม: 2.55 ล้านล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
สินเชื่อรวม: 1.44 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด → สะท้อนความต้องการสินเชื่อแข็งแกร่ง
CET1 ratio: 14.8% แข็งแกร่งใกล้คาดการณ์
สภาพคล่อง: เงินสดและบัญชีธนาคาร 21.82 พันล้านดอลลาร์
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพิ่ม 4% ลงทุนในเทคโนโลยีและความปลอดภัย
สรุป: JPMorgan ยืนยันความเป็นธนาคารที่ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด ในขณะที่รักษาพื้นฐานและการควบคุมความเสี่ยง
Goldman Sachs – Q3 2025 Highlights
รายได้รวม: 15.18 พันล้านดอลลาร์ เกินความคาดหมาย 14.16 พันล้านดอลลาร์
EPS: 12.25 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 11.04 ดอลลาร์ → แสดงถึง ผลกำไรที่แข็งแกร่ง
Goldman Sachs – Q3 2025 Highlights
Investment Banking:
รายได้ 2.66 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 2.21 พันล้านดอลลาร์
แรงหนุนจาก กิจกรรม M&A สูง
ตัวอย่างดีลสำคัญ: การเข้าซื้อกิจการ biotech ของบริษัทเภสัชภัณฑ์ใหญ่ และดีลขนาดใหญ่ในภาคการเงิน
สะท้อนความเป็น ผู้นำ M&A ระดับโลก
Global Banking & Markets (Trading & Capital Markets):
รายได้รวม 10.12 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 9.40 พันล้านดอลลาร์
Equities Trading: 3.74 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
FICC Trading: 3.47 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 3.18 พันล้านดอลลาร์
Net Interest Income (NII): 3.85 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 2.87 พันล้านดอลลาร์
บ่งชี้การบริหารดอกเบี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ดอกเบี้ยสูงขึ้น
งบดุลและสินเชื่อ:
เงินฝาก: 490 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม 5.2% QoQ → สะท้อนความเชื่อมั่นลูกค้า
สินเชื่อ: 222 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด
ทุนและการบริหารความเสี่ยง แข็งแกร่ง สนับสนุนผลลัพธ์มั่นคงและการเติบโตของมูลค่าผู้ถือหุ้น
Citigroup – Q3 2025 Highlights
รายได้รวม 22.09 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 21.11 พันล้านดอลลาร์
แรงขับเคลื่อนสำคัญมาจาก ธุรกิจเทรดดิ้งและธนาคารเพื่อการลงทุน
ยืนยัน สถานะมั่นคงในตลาด แม้เผชิญความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
Citigroup – Q3 2025 Highlights
Investment Banking:
-
-
Equity Sales & Trading: 1.54 พันล้านดอลลาร์ (คาด 1.33 พันล้านดอลลาร์)
FICC Sales & Trading: 4.02 พันล้านดอลลาร์ (คาด 3.74 พันล้านดอลลาร์)
สินเชื่อและธุรกิจธนาคารอื่น ๆ:
สินเชื่อรวม: 733.9 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 728.15 พันล้านดอลลาร์
U.S. Personal Banking: 5.33 พันล้านดอลลาร์ (คาด 5.25 พันล้านดอลลาร์)
Wealth Management: 2.16 พันล้านดอลลาร์ เกินคาดเล็กน้อย
Corporate Banking & Markets:
Corporate Banking: 2.13 พันล้านดอลลาร์ (คาด 1.8 พันล้านดอลลาร์)
Markets: 5.56 พันล้านดอลลาร์ (คาด 5.07 พันล้านดอลลาร์)
ยืนยัน ความแข็งแกร่งและการให้บริการลูกค้าองค์กรระดับโลก
สรุปแนวโน้ม Q3 2025 ของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ:
ผลประกอบการสะท้อน การฟื้นตัวของตลาด จาก M&A ที่เพิ่มขึ้นและรายได้จากการซื้อขายแข็งแกร่ง
ดีลใน เทคโนโลยีและสุขภาพ เพิ่มค่าธรรมเนียมให้คำปรึกษาและ underwriting
รายได้ดอกเบี้ยที่มั่นคงสะท้อน โครงสร้างงบดุลที่ดี
ฐานเงินฝากมั่นคง สนับสนุน ความปลอดภัยทางการเงิน
ภาพรวมและความท้าทายของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ
แม้ หุ้นธนาคาร จะไม่เติบโตหวือหวาเท่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ยังคง ทำผลงานเหนือดัชนีตลาดหลัก เช่น Nasdaq 100 และ S&P 500
ธนาคาร ไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก AI แต่ได้แรงหนุนจาก ความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมและกิจกรรมของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น
จุดแข็ง: ความมั่นคง, การดำเนินงานหลากหลาย, รายได้จากธนาคารเพื่อการลงทุนและการซื้อขายเติบโต → ทำให้เหนือกว่าตลาดโดยรวม
แสดงให้เห็นว่า แม้เผชิญความท้าทาย ธนาคารยังสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจและการลงทุนที่เอื้อต่อการสร้างฐานมั่นคงเพื่อการเติบโตในอนาคต
ความท้าทาย:
การปรับลด อัตราดอกเบี้ยโดย Fed ต่อเนื่อง อาจกดดัน net interest margin → จำกัดกำไรจากธุรกิจให้สินเชื่อแบบดั้งเดิม
ธนาคารจึงต้อง กระจายรายได้เพิ่มเติม, ลงทุนในเทคโนโลยี, และขยายบริการให้คำปรึกษาและบริหารความมั่งคั่ง เพื่อรักษาการเติบโตและผลกำไร
