  
08:27 · 2 มิถุนายน 2026

กองทุนกำลังเข้าซื้อหุ้น – หรือว่าไม่ใช่กันแน่?

Goldman Sachs ได้เผยแพร่รายงานที่น่าสนใจ โดยระบุว่าการเข้าซื้อหุ้นในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบ 6 เดือน

สิ่งนี้หมายความว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนจากนักลงทุนสถาบันต่อหุ้นสหรัฐฯ หรือไม่?

ภาวะตลาดในปัจจุบันมีความแตกต่างสูง โดยแรงซื้อส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน ETF และหุ้นรายตัว อย่างไรก็ตาม รายละเอียดสำคัญที่ไม่ได้ถูกเน้นมากนักในรายงาน (อ้างอิงการวิเคราะห์ของ Bloomberg) คือ การซื้อหุ้นจำนวนมากเป็นลักษณะของ “short cover” หรือการซื้อกลับเพื่อปิดสถานะขายชอร์ต เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน

ระดับสถานะ long ของผู้จัดการกองทุน (ตามข้อมูล TFF) เคยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 27% ในปี 2024 ขณะที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังอยู่ใกล้ 25% แต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือประมาณ 15%

จากข้อมูลของ Goldman Sachs สามารถเห็นแนวโน้มเชิงลบใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่

  • การเงิน (Finance): การจัดสรรเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า แต่สัดส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี และเกือบทั้งหมดเป็นการลงทุนในกลุ่มธนาคาร
  • อุตสาหกรรม (Industry): ยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ โดยมีแรงขายสุทธิ 7 จาก 8 สัปดาห์ล่าสุด และสถานะ short อยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024
  • เซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors): หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง สถาบันการเงินหลายแห่ง (รวมถึง Goldman) เริ่มลดสัดส่วนการถือครองลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งหมดนี้หมายความว่าตลาดจะต้องปรับตัวลงแน่นอนหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น แต่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ชัดเจน โครงสร้างของตลาดอนุพันธ์ในปัจจุบันทำให้การปรับฐานมักเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่การปรับตัวขึ้นมีความรุนแรงมากกว่า

ความผันผวนที่ดูต่ำในเชิง “ตัวเลข” อาจกำลังซ่อนความเสี่ยงที่แท้จริง ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวก แต่แรงสนับสนุนดังกล่าวเริ่มลดลงเรื่อย ๆ ปัจจุบันตลาดยังคงขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังที่ค่อนข้างสุดโต่ง ทั้งจากความหวังเรื่องการยุติความขัดแย้งในอิหร่านอย่างรวดเร็ว และผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ที่ยังคงถูกตั้งความหวังสูง

เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดและระดับปัจจุบัน ตลาดกำลังอยู่ในภาวะที่เปราะบางต่อการปรับฐานรุนแรง หากสมมติฐานทางมหภาคเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

VIX (D1)

 

ดัชนีความผันผวน (VIX) ในปัจจุบันกำลังส่งสัญญาณแตะขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวปี 2024

ที่มา: xStation5

