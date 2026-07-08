กาแฟแพงรอบใหม่กำลังมา? ราคาพุ่งแรง สะเทือนถึงร้านกาแฟทั่วโลก

ราคากาแฟพุ่งแรง: เรากำลังเผชิญกับคลื่นราคากาแฟแพงอีกครั้งหรือไม่?
เมื่อหนึ่งปีก่อน หลังจากราคากาแฟ Arabica ปรับตัวลงต่ำกว่า 300 เซนต์ต่อปอนด์ ตลาดเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ของการสิ้นสุดยุคราคาแพงในตลาดกาแฟ แม้ว่าราคากาแฟตามร้านค้าและคาเฟ่ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่แนวโน้มของปัจจัยพื้นฐานทั่วโลกที่เริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้บริโภคมีความหวังว่าสถานการณ์อาจดีขึ้น
ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ราคากาแฟเคยขึ้นไปแตะจุดสูงสุดอีกครั้งบริเวณ 440 เซนต์ต่อปอนด์ ก่อนที่จะร่วงลงอย่างหนักสู่ระดับ 250 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน จากความคาดหวังว่าบราซิลจะมีผลผลิตทำสถิติสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสภาพอากาศกลับมาเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดอีกครั้ง ส่งผลให้ราคากาแฟพุ่งขึ้นแตะระดับสูงถึง 350 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งใกล้เคียงระดับสูงสุดของปีนี้
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ราคากาแฟปรับตัวขึ้นมากที่สุดในรอบนับตั้งแต่ปี 2000 โดยพุ่งขึ้นมากกว่า 15% ภายในวันเดียว
คำถามสำคัญคือ เรากำลังเข้าสู่คลื่นราคากาแฟแพงรอบใหม่ รวมถึงสินค้าเกษตรประเภทอื่น ๆ หรือไม่?
รถไฟเหาะของสภาพอากาศ และเงาของ “Super El Niño”
ปัจจัยหลักที่กำหนดความผันผวนครั้งนี้ยังคงเป็น สภาพอากาศ ซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อตลาดสินค้าเกษตรได้
ในพื้นที่สำคัญของบราซิลอย่าง Minas Gerais ซึ่งเป็นแหล่งผลิต Arabica รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกิดฝนตกหนักผิดปกติในเดือนมิถุนายน โดยในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเกือบ 2,000%
ฝนที่ตกหนักทำให้เครื่องจักรไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกได้ ส่งผลให้คุณภาพเมล็ดกาแฟลดลง และทำให้ความคืบหน้าของการเก็บเกี่ยวล่าช้าอยู่ที่เพียง 52% เทียบกับ 60% ในปีก่อน และค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 55%
แต่สถานการณ์กลับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นาน พื้นที่ดังกล่าวกลับเผชิญกับภาวะแห้งแล้งโดยแทบไม่มีฝนตกเลย (0 มิลลิเมตร) ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
ต้นกาแฟไม่ชอบความผันผวนของสภาพอากาศ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วเช่นนี้อาจทำให้แนวโน้มผลผลิตทั้งฤดูกาลปัจจุบันและฤดูกาลถัดไปเปลี่ยนไปอย่างมาก
ผลกระทบต่อราคาตลาดเกิดขึ้นทันที:
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ในการซื้อขายวันที่ 6 กรกฎาคม สัญญา Arabica ส่งมอบเดือนกันยายนพุ่งขึ้นเกือบ 18% ระหว่างวัน ก่อนปิดตลาดด้วยการเพิ่มขึ้นประมาณ 15% และทะลุระดับ 350 เซนต์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม
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ถือเป็นการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2000
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ส่วนกาแฟสายพันธุ์ Robusta ซึ่งมีราคาถูกกว่าและแข็งแรงกว่า ก็ปรับตัวขึ้นตาม โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 8% และทะลุระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อตัน
ควรเน้นว่า ปรากฏการณ์ El Niño ส่งผลต่อสภาพอากาศในบราซิลในหลายรูปแบบ แต่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลกระทบมีความชัดเจนมากกว่า โดยเฉพาะภัยแล้งที่รุนแรงซึ่งส่งผลให้ผลผลิต Robusta ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
จากแนวโน้มสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง กองทุนลงทุนต่าง ๆ เริ่มเร่งปิดสถานะขาย (Short Covering) หลังมีการยืนยันการก่อตัวของปรากฏการณ์ El Niño ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ปัจจุบันนักอุตุนิยมวิทยาประเมินว่า มีโอกาส 67% ที่จะเกิด “Super El Niño” ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อช่วงการออกดอกของต้นกาแฟ
ปุ๋ย ต้นทุนแรงงาน และคลังสินค้าที่ว่างเปล่า
หากคาดหวังว่าผู้จัดจำหน่ายหรือเจ้าของร้านกาแฟจะเป็นผู้รับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ตลาดอาจให้คำตอบที่แตกต่างออกไป เพราะปัจจัยพื้นฐานยังคงกดดันผู้บริโภคโดยตรง
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สต็อก Arabica ที่ได้รับการรับรองและติดตามโดยตลาด ICE ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี
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ตลาดกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนสินค้าในตลาดจริง แม้ข้อมูลจาก USDA จะชี้ว่ามีส่วนเกินของผลผลิตในบางปี แต่ปริมาณสต็อกทั่วโลกยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิต Robusta รายสำคัญของโลก เกษตรกรกำลังเผชิญกับภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี รวมถึงแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
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ราคาปุ๋ยและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบรายปี
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ค่าแรงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 33%
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเดือนสิงหาคมมักเป็นหนึ่งในช่วงที่ราคากาแฟปรับตัวดีที่สุดของปี และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ยังมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี
เมนูทั้งหมดกำลังแพงขึ้น ไม่ใช่แค่กาแฟ
เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาดสินค้าเกษตร ควรพิจารณาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นด้วย เพราะกาแฟไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเดียวที่กำลังเผชิญแรงกดดันด้านราคา
ผู้ที่ชื่นชอบของหวานอาจต้องเตรียมรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นเช่นกัน
ตลาด โกโก้ หลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในปี 2024 ได้เผชิญการทรุดตัวครั้งใหญ่ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2026 โดยราคาลดลงสู่ระดับ 3,000 ดอลลาร์ต่อตัน จากภาวะอุปสงค์หดตัวอย่างหนักและการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
อย่างไรก็ตาม ราคากลับพุ่งขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม และแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
ในการซื้อขายวันที่ 6 กรกฎาคม เช่นเดียวกับตลาดกาแฟ สัญญาโกโก้ส่งมอบเดือนกันยายนในตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้นประมาณ 13–14% แตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนที่ 5,700 ดอลลาร์ต่อตัน
สาเหตุหลักคล้ายคลึงกัน คือ:
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ฝนตกหนักผิดปกติในแอฟริกาตะวันตก
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เส้นทางขนส่งถูกน้ำท่วม
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เกิดการระบาดของโรคในต้นโกโก้
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ส่งผลกระทบต่อสต็อกโกโก้ที่ยังขายไม่ได้ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับการส่งมอบอีกต่อไป
ดูเหมือนว่าหลังจากช่วงพักตัวเพียงระยะสั้น ผู้บริโภคอาจต้องเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของยุคสินค้าเกษตรราคาแพงอีกครั้ง
การรวมตัวกันของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความผิดปกติของสภาพอากาศจาก El Niño ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปุ๋ย เชื้อเพลิง และแรงงาน) รวมถึงปริมาณสต็อกที่ลดลงอย่างมาก อาจทำให้ช่วงเวลาธรรมดาอย่างการดื่มกาแฟแก้วโปรดในแต่ละวัน กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นในอนาคตอันใกล้
ผู้บริโภคอาจต้องเตรียมใจว่า การเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟแก้วโปรดอาจมีราคาที่สูงขึ้นมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
กราฟแสดงการเคลื่อนไหวของราคากาแฟรายสัปดาห์
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