08:29 9 กันยายน 2025

ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นก่อนหน้า

สัญญาฟิวเจอร์ส ก๊าซธรรมชาติ ปรับขึ้นไม่ถึง 2.0% ในวันนี้ แต่ลดจากแรงปรับขึ้นก่อนหน้าที่สูงกว่า 5% การปรับขึ้นเริ่มแรกได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย:

  • การผลิตเฉลี่ยลดลงเหลือราว 107 bcfd ซึ่งต่ำกว่าเฉลี่ยเดือนสิงหาคมที่มากกว่า 108 bcfd เล็กน้อย

  • การพยากรณ์อากาศล่าสุดชี้ว่าช่วงวันข้างหน้าอากาศจะอุ่นขึ้นเล็กน้อย ทำให้ค่า Cooling & Heating Degree Days รวมสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

ช่วงต้นเดือนกันยายนถือเป็น ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูเย็นและฤดูร้อน แม้ว่าความต้องการรวมในสหรัฐอาจลดลงจากจุดสูงสุดช่วงซัมเมอร์ แต่รัฐทางตอนใต้ยังคงสร้างความต้องการไฟฟ้าเพื่อเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจวันนี้คือ ผลกระทบทางจิตวิทยาจากพายุเขตร้อนในอ่าวเม็กซิโก แม้ว่าพายุนี้จะไม่เป็นภัยโดยตรงต่อโครงสร้างพื้นฐานก๊าซ แต่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับความต้องการ

ปัจจัยกดดันตลาดก๊าซยังคงอยู่

แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นในช่วงวัน แต่หลายปัจจัยต่อต้านการเติบโตก็ยังคงกดดันตลาด:

  • ปริมาณสำรองสูง มากกว่า 5% เหนือค่าเฉลี่ย 5 ปี

  • การผลิตยังแข็งแกร่งและอยู่ในระดับสูงสุดตลอดกาลสำหรับช่วงนี้

  • การส่งออก LNG แข็งแกร่ง แต่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทันที

มุมมองเชิงเทคนิค

ราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงจาก แนวต้าน ที่กำหนดโดยช่วงปรับฐานในเดือนกรกฎาคม

  • ราคาต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 50 ช่วงเวลา (MA50) คล้ายกับเหตุการณ์เมื่อไม่ถึงสองเดือนก่อน

  • หากราคานี้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง การปรับลงต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 14 ช่วงเวลา (MA14) ราว $2.95 จะเป็นสัญญาณสำคัญ

  • ตราบใดที่ราคายังคงเหนือ MA14 การปรับตัวขึ้นแก้ไข (corrective rally) น่าจะยังดำเนินต่อไป

 

 

