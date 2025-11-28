การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋

การใช้จ่ายผู้บริโภคฝรั่งเศส (MoM) ตัวเลขจริง 0.4% (คาดการณ์ 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
การจ้างงานนอกภาคเกษตรของฝรั่งเศส (ปรับทบทวน) 0.0% (ก่อนหน้า -0.3%)
ดัชนีเงินเฟ้อ CPI YoY (ยังไม่ปรับฤดูกาล) ตัวเลขเบื้องต้น 0.9%
(คาดการณ์ 1%, ก่อนหน้า 0.9%)
CPI MoM (ยังไม่ปรับฤดูกาล) ตัวเลขเบื้องต้น -0.1%
(คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า 0.1%)
ดัชนีเงินเฟ้อ HICP YoY ตัวเลขเบื้องต้น 0.8%
(คาดการณ์ 1%, ก่อนหน้า 0.8%)
HICP MoM ตัวเลขเบื้องต้น -0.2%
(คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า 0.1%)
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) YoY -0.8%
(คาดการณ์ -, ก่อนหน้า 0.1%)
PPI MoM 0%
(คาดการณ์ -, ก่อนหน้า -0.2%)
GDP ฝรั่งเศส QoQ (ตัวเลขขั้นสุดท้าย) 0.5%
(คาดการณ์ 0.5%, ก่อนหน้า 0.5%)
GDP YoY (ตัวเลขขั้นสุดท้าย) 0.9%
(คาดการณ์ 0.9%, ก่อนหน้า 0.9%)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น
สรุปข่าวเช้า