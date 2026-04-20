การพุ่งขึ้นแบบพาราโบลาของตลาดยุโรปก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ 💡

ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน และประธานาธิบดี Donald Trump เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ได้จุดชนวนให้ตลาดหุ้นยุโรปพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในวันศุกร์
ดัชนี DE40 (DAX) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.5% โดยซื้อขายเหนือระดับ 24,880 จุด ขณะที่ดัชนี EU50 เพิ่มขึ้น 2.4% และทะลุระดับ 6,000 จุดอย่างชัดเจน
ตลาดกำลังฟื้นตัวจากแรงกดดันอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการปิดช่องแคบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรป โดยเฉพาะในด้านราคาพลังงานและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
- ราคาหุ้นยุโรปก่อนปิดตลาดวันศุกร์ แหล่งที่มา: xStation
- ในฐานะภูมิภาคที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างมาก ยุโรปจึงมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อผลกระทบจากการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวของโลกประมาณ 20%
- นักเศรษฐศาสตร์เตือนว่าราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อาจกระตุ้นให้เกิดวงจรเงินเฟ้อในยูโรโซน ขณะเดียวกันก็จะบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภายในประเทศ และอัตรากำไรของบริษัทต่าง ๆ
- อย่างไรก็ตาม การคลี่คลายความตึงเครียดของความขัดแย้งได้ขจัดความเสี่ยงดังกล่าวในระยะสั้น ทำให้ตลาดตอบสนองทันทีด้วยการปรับตัวขึ้นในแทบทุกภาคส่วน ตั้งแต่เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ไปจนถึงบริการทางการเงิน
- หนึ่งในกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือสายการบินยุโรป ซึ่งเผชิญแรงกดดันอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันเครื่องบิน Jet-A1 พุ่งขึ้นมากกว่า 83% ทั่วโลกในเดือนมีนาคม และในโปแลนด์ ต้นทุนการเติมน้ำมันเครื่องบินแทบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
- สายการบินอย่าง Lufthansa, Ryanair, International Airlines Group และ Finnair ปรับตัวขึ้นประมาณ 8–10% ในวันนี้ ขณะที่ Air France-KLM และ Wizz Air พุ่งขึ้นได้มากถึง 14% เพื่อพยายามฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงก่อนหน้า
- เพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ หัวหน้าของ International Energy Agency ได้เตือนว่าสนามบินในยุโรปมีน้ำมันเครื่องบินสำรองเพียงพอสำหรับประมาณ 6 สัปดาห์เท่านั้น และ Lufthansa ก็เป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ที่เริ่มประกาศลดเครือข่ายเที่ยวบินของตนอย่างเปิดเผย
ดัชนี DE40 กำลังปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในระหว่างช่วงการซื้อขาย
ในเชิงเทคนิค สัญญากำลังอยู่ในช่วงการพักตัวเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA 200)
