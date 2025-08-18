อ่านเพิ่มเติม

การประชุมอลาสกา จบโดยไม่มีความคืบหน้า

09:45 18 สิงหาคม 2025

ปูตินและทรัมป์ไม่ได้เสนอข้อตกลงเฉพาะ แต่หลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียด

ความล้มเหลวทางการทูต แต่ดูเหมือนสำเร็จ

การประชุมสุดยอดทรัมป์–ปูตินที่อลาสกา จบลงโดยล้มเหลว แม้จะมีการเจรจา 2.5 ชั่วโมงและรับประกันบรรยากาศสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความก้าวหน้าเรื่องสงครามยูเครน การประชุมจบก่อนกำหนดมาก

  • ทรัมป์ระบุตรง ๆ: “เรายังไม่ได้ผลลัพธ์ แต่มีโอกาสดีที่จะได้ผลลัพธ์”

  • ไม่มีการประกาศหยุดยิง และไม่มีข้อตกลงเฉพาะใด ๆ

สัญญาณจากฝั่งสหรัฐฯ ที่น่ากังวล

  • ปูตินได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ทรัมป์จบการแถลงเพียง 3.5 นาที ในขณะที่ปูตินพูด 8 นาที

  • ผู้เชี่ยวชาญมองว่า “ปูตินได้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้ให้สิ่งใด”

  • การปฏิบัติต่อปูตินของทรัมป์อาจเป็นความพยายามได้มากขึ้น แต่ปูตินไม่ได้ยอมตาม

ความต้องการของรัสเซียที่อาจยากต่อการยอมรับ

ข้อเรียกร้องต่อ NATO และตะวันตก

  • รับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะหยุดการขยาย NATO ไปทางตะวันออก

  • ยูเครน, จอร์เจีย, มอลโดวา และอดีตสาธารณรัฐโซเวียตอื่น ๆ อาจไม่ได้เข้าร่วม NATO

ข้อเรียกร้องต่อยูเครน

  • ยูเครนต้องเป็นกลาง ไม่มีทหารต่างชาติหรืออาวุธทำลายล้างสูง

  • หยุดทุกการติดต่อกับ NATO ลดขนาดกองทัพยูเครน

  • รับรองการผนวกไครเมียและดินแดนที่ครอบครองโดยรัสเซีย

  • ถอนกองทัพยูเครนจาก Kherson, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia

  • การลดทหารและ “denazification” ของยูเครน

ข้อเรียกร้องทางเศรษฐกิจ

  • ยกเลิก sanctions ทั้งหมด

  • คืนทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัด

  • ถอนคดีทั้งหมดกับรัสเซีย

แรงกดดันเวลาและภัยคุกคามจาก sanctions

  • ทรัมป์ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% หากไม่มีข้อตกลงภายใน 50 วัน

  • แต่เขายังไม่ตั้งใจจะใช้ sanctions หรือ tariffs ในช่วง 2–3 สัปดาห์นี้

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์

  • WSJ มองว่าการประชุมเป็นโอกาสให้ปูตินโชว์ตัวและจบการโดดเดี่ยวทางการทูต

  • ไม่มีข้อตกลงจริง แต่รัสเซียได้การยอมรับในฐานะคู่เจรจาที่เท่าเทียม

  • การประชุมแสดงให้เห็นว่าปูตินอาจยืดเวลาเจรจาและดำเนินการทางทหารต่อในยูเครน

  • เงื่อนไขสันติภาพของรัสเซียสูงสุดและยากต่อการยอมรับ โดยจะหมายถึงการยอมแพ้ของยูเครนและจำกัดอำนาจอธิปไตยของยุโรป

การตอบสนองของตลาด

  • ราคาน้ำมันร่วงก่อนประชุม แต่ทองคำยังคงทรงตัว

  • ผลกระทบตลาดวันจันทร์ยังไม่ชัดเจน

  • ไม่มีข้อตกลง = น้ำมันและทองอาจปรับตัวขึ้น

  • ไม่มีภัยคุกคามจาก sanctions = ราคาปัจจุบันอาจคงตัว

  • ตลาดคริปโตช่วงสุดสัปดาห์ไม่มีปฏิกิริยาชัดเจน


🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

