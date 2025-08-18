การประชุมอลาสกา จบโดยไม่มีความคืบหน้า

ปูตินและทรัมป์ไม่ได้เสนอข้อตกลงเฉพาะ แต่หลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียด
ความล้มเหลวทางการทูต แต่ดูเหมือนสำเร็จ
การประชุมสุดยอดทรัมป์–ปูตินที่อลาสกา จบลงโดยล้มเหลว แม้จะมีการเจรจา 2.5 ชั่วโมงและรับประกันบรรยากาศสร้างสรรค์ แต่ไม่มีความก้าวหน้าเรื่องสงครามยูเครน การประชุมจบก่อนกำหนดมาก
ทรัมป์ระบุตรง ๆ: “เรายังไม่ได้ผลลัพธ์ แต่มีโอกาสดีที่จะได้ผลลัพธ์”
ไม่มีการประกาศหยุดยิง และไม่มีข้อตกลงเฉพาะใด ๆ
สัญญาณจากฝั่งสหรัฐฯ ที่น่ากังวล
ปูตินได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ขณะที่ทรัมป์จบการแถลงเพียง 3.5 นาที ในขณะที่ปูตินพูด 8 นาที
ผู้เชี่ยวชาญมองว่า “ปูตินได้ทุกอย่าง แต่ไม่ได้ให้สิ่งใด”
การปฏิบัติต่อปูตินของทรัมป์อาจเป็นความพยายามได้มากขึ้น แต่ปูตินไม่ได้ยอมตาม
ความต้องการของรัสเซียที่อาจยากต่อการยอมรับ
ข้อเรียกร้องต่อ NATO และตะวันตก
รับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะหยุดการขยาย NATO ไปทางตะวันออก
ยูเครน, จอร์เจีย, มอลโดวา และอดีตสาธารณรัฐโซเวียตอื่น ๆ อาจไม่ได้เข้าร่วม NATO
ข้อเรียกร้องต่อยูเครน
ยูเครนต้องเป็นกลาง ไม่มีทหารต่างชาติหรืออาวุธทำลายล้างสูง
หยุดทุกการติดต่อกับ NATO ลดขนาดกองทัพยูเครน
รับรองการผนวกไครเมียและดินแดนที่ครอบครองโดยรัสเซีย
ถอนกองทัพยูเครนจาก Kherson, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia
การลดทหารและ “denazification” ของยูเครน
ข้อเรียกร้องทางเศรษฐกิจ
ยกเลิก sanctions ทั้งหมด
คืนทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัด
ถอนคดีทั้งหมดกับรัสเซีย
แรงกดดันเวลาและภัยคุกคามจาก sanctions
ทรัมป์ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษี 100% หากไม่มีข้อตกลงภายใน 50 วัน
แต่เขายังไม่ตั้งใจจะใช้ sanctions หรือ tariffs ในช่วง 2–3 สัปดาห์นี้
การประเมินเชิงยุทธศาสตร์
WSJ มองว่าการประชุมเป็นโอกาสให้ปูตินโชว์ตัวและจบการโดดเดี่ยวทางการทูต
ไม่มีข้อตกลงจริง แต่รัสเซียได้การยอมรับในฐานะคู่เจรจาที่เท่าเทียม
การประชุมแสดงให้เห็นว่าปูตินอาจยืดเวลาเจรจาและดำเนินการทางทหารต่อในยูเครน
เงื่อนไขสันติภาพของรัสเซียสูงสุดและยากต่อการยอมรับ โดยจะหมายถึงการยอมแพ้ของยูเครนและจำกัดอำนาจอธิปไตยของยุโรป
การตอบสนองของตลาด
ราคาน้ำมันร่วงก่อนประชุม แต่ทองคำยังคงทรงตัว
ผลกระทบตลาดวันจันทร์ยังไม่ชัดเจน
ไม่มีข้อตกลง = น้ำมันและทองอาจปรับตัวขึ้น
ไม่มีภัยคุกคามจาก sanctions = ราคาปัจจุบันอาจคงตัว
ตลาดคริปโตช่วงสุดสัปดาห์ไม่มีปฏิกิริยาชัดเจน