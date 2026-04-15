Kering เข้าร่วมแรงเทขายหุ้นกลุ่ม “ลักชัวรี”; ผลประกอบการไตรมาส 1 ถูกกลบความสนใจ 💡

Kering (KER.FR) กลุ่มลักชัวรีจากฝรั่งเศส รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2026 ซึ่งทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ผิดหวัง โดยรายได้รวมอยู่ที่ 3.57 พันล้านยูโร ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (แบบรายงาน) และไม่มีการเติบโตเมื่อเทียบแบบเทียบเคียงกัน (comparable basis)
หุ้นของ Kering ร่วงลงมากกว่า 10% ในตลาดหุ้นปารีส โดยเข้าร่วมแรงเทขายที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมลักชัวรีของยุโรปอย่างต่อเนื่อง
Gucci—แบรนด์เรือธงของกลุ่ม—ยังคงเป็นตัวถ่วงผลประกอบการหลัก โดยรายได้ลดลง 14.3% มาอยู่ที่ 1.35 พันล้านยูโร และลดลง 8% แบบ organic เทียบกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่มองว่าจะลดลงเพียง 4.3%
Berenberg ระบุชัดว่า ลูกค้าชาวจีนของ Gucci ยังคงลดลงมากกว่าหลักสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า และการฟื้นตัวในตลาดลักชัวรีที่สำคัญนี้ยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า
จุดเดียวที่เป็นแสงสว่างคือภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งสามารถทำการเติบโตระดับเลขตัวเดียวช่วงปลาย (high single-digit growth) ได้
เครื่องประดับและแว่นตาเป็นกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่นที่สุดในรายงานผลประกอบการครั้งนี้ โดย Kering Jewelry ทำรายได้รายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 269 ล้านยูโร (+22% แบบ like-for-like) ขณะที่ Kering Eyewear ทำผลงานสูงสุดตลอดกาลที่ 489 ล้านยูโร (+7% แบบ like-for-like)
แบรนด์อย่าง Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga และ Brioni ก็มีการเติบโตเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
อีกปัจจัยที่กดดันผลประกอบการคือความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในภูมิภาคตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยยอดขายค้าปลีกของ Kering ในตะวันออกกลางลดลง 11% ในไตรมาสนี้ และ CFO Armelle Poulou ประเมินว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวฉุดการเติบโตแบบ comparable growth ลงประมาณ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งไตรมาส
บริษัทระบุว่าตลาดตะวันออกกลางคิดเป็นประมาณ 5% ของรายได้ค้าปลีก และกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ซีอีโอคนใหม่ Luca de Meo ประกาศว่า “การพลิกฟื้นของ Gucci กำลังดำเนินอยู่” และจะนำเสนอแผนกลยุทธ์ฉบับเต็มในงาน Capital Markets Day ที่เมืองฟลอเรนซ์ในวันพฤหัสบดีนี้
นักวิเคราะห์จาก Citi มองว่าผลประกอบการไตรมาส 1 เป็นเพียง “secondary” เมื่อเทียบกับความคาดหวังต่อโรดโชว์ “ReconKering” ขณะที่ Barclays ระบุว่าการปรับกลยุทธ์ของแบรนด์เริ่มเห็นผลเบื้องต้นในอเมริกาเหนือแล้ว
ตอนนี้ตลาดกำลังจับตาสัญญาณที่ชัดเจนว่าการพลิกฟื้นของ Gucci—and ทั้งกลุ่ม—จะเกิดขึ้นภายใน “ไม่กี่เดือน” ไม่ใช่ “หลายปี” อีกต่อไป
หุ้นของ Kering ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนในกราฟรายวัน โดยราคาที่ 251.60 อยู่ต่ำกว่า EMA(100) = 270.30 และ EMA(200) = 266.25 อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งยืนยันว่าแรงขายยังคงเป็นฝ่ายควบคุมตลาด
ในเซสชันล่าสุด ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 250.60–265.15 โดยเปิดที่ 263.80 และปิดใกล้จุดต่ำสุดของวัน สะท้อนแรงขายที่ยังคงกดดันต่อเนื่อง
แนวรับสำคัญระยะสั้นอยู่บริเวณโซน 250–252 (ซึ่งรวมถึงจุดต่ำสุดเดิมที่ 250.60) หากหลุดระดับนี้ลงไป จะเปิดทางสู่แนวเลขกลมถัดไปที่ 240 และ 220 ตามที่เห็นในกราฟ
ในฝั่งแนวต้าน ระดับสำคัญคือโซนการบรรจบกันของ EMA(200) และ EMA(100) บริเวณ 266–270 หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือโซนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของ sentiment และอาจนำไปสู่การรีบาวด์ไปยังระดับ 300
จนกว่าจะสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ ภาพหลักยังคงเป็นแนวโน้มขาลง และการเด้งขึ้นใด ๆ ยังถือเป็นเพียงการรีบาวด์ในกรอบปรับฐานเท่านั้น
Source: xStation
