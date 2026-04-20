15:01 · 20 เมษายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การรับฟังคำให้การของ Kevin Warsh และฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 🔎

 

สัปดาห์ใหม่นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจหลายรายการ ขณะเดียวกันบริษัทในสหรัฐฯ ก็ยังคงทยอยรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

ในวันอังคาร ตลาดจะได้รับข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ขณะที่วันพุธจะมีการประกาศเงินเฟ้อ CPI ของสหราชอาณาจักร พร้อมกับผลประกอบการของบริษัทใหญ่ เช่น Tesla, IBM, AT&T และ Boeing ส่วนวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI เบื้องต้นของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ รวมถึงรายงานผลประกอบการของ Caterpillar และ Intel

อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือการรับฟังคำให้การของ Kevin Warsh ซึ่งอาจมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และดัชนี US500

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ

📌 วันจันทร์ 20 เมษายน

  • 03:00 GMT — การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางจีน (PBoC)
  • 13:30 GMT — เงินเฟ้อ CPI แคนาดา (มีนาคม)

📌 วันอังคาร 21 เมษายน

  • ตลอดวัน — วันสุดท้ายของข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ–อิหร่าน
  • ตลอดวัน — การรับฟังคำให้การของ Kevin Warsh (ว่าที่ประธาน Fed คนใหม่)
  • 00:45 GMT — CPI นิวซีแลนด์ (ไตรมาส 1)
  • 08:00 GMT — ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร (มีนาคม)
  • 09:30 GMT — ข้อมูลตลาดแรงงานโปแลนด์ (มีนาคม)
  • 11:00 GMT — ดัชนี ZEW เยอรมนี (เมษายน)
  • 13:30 GMT — ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (มีนาคม)
  • 21:40 GMT — สต็อกน้ำมันดิบ API สหรัฐฯ

📌 วันพุธ 22 เมษายน

  • 01:50 GMT — ดุลการค้าญี่ปุ่น (มีนาคม)
  • 08:00 GMT — เงินเฟ้อ CPI และ PPI สหราชอาณาจักร (มีนาคม)
  • 12:00 GMT — การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางตุรกี (CBRT)
  • 15:30 GMT — สต็อกน้ำมันดิบ DoE สหรัฐฯ

📌 วันพฤหัสบดี 23 เมษายน

  • ตลอดวัน — ข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการจากเศรษฐกิจหลักทั่วโลก
  • 09:30 GMT — ยอดค้าปลีกโปแลนด์ (มีนาคม)
  • 13:30 GMT — จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
  • 15:30 GMT — สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐฯ

📌 วันศุกร์ 24 เมษายน

  • 01:30 GMT — เงินเฟ้อ CPI ญี่ปุ่น (มีนาคม)
  • 15:00 GMT — ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (เมษายน)
20 เมษายน 2026, 16:18

⚫Brent Oil อยู่เหนือระดับ $90/บาร์เรล
20 เมษายน 2026, 14:57

สรุปภาพรวมตลาดเช้า (20.04.2026)
20 เมษายน 2026, 08:15

ข่าวเด่นวันนี้ 20 เม.ย.
20 เมษายน 2026, 08:07

3 ตลาดที่น่าจับตา (20.04.2026)
รายงานเศรษฐกิจ
