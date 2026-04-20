ปฏิทินเศรษฐกิจ: การรับฟังคำให้การของ Kevin Warsh และฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 🔎

สัปดาห์ใหม่นี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจหลายรายการ ขณะเดียวกันบริษัทในสหรัฐฯ ก็ยังคงทยอยรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง
ในวันอังคาร ตลาดจะได้รับข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักร และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ขณะที่วันพุธจะมีการประกาศเงินเฟ้อ CPI ของสหราชอาณาจักร พร้อมกับผลประกอบการของบริษัทใหญ่ เช่น Tesla, IBM, AT&T และ Boeing ส่วนวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI เบื้องต้นของสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ รวมถึงรายงานผลประกอบการของ Caterpillar และ Intel
อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญคือการรับฟังคำให้การของ Kevin Warsh ซึ่งอาจมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ และดัชนี US500
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
📌 วันจันทร์ 20 เมษายน
- 03:00 GMT — การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางจีน (PBoC)
- 13:30 GMT — เงินเฟ้อ CPI แคนาดา (มีนาคม)
📌 วันอังคาร 21 เมษายน
- ตลอดวัน — วันสุดท้ายของข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ–อิหร่าน
- ตลอดวัน — การรับฟังคำให้การของ Kevin Warsh (ว่าที่ประธาน Fed คนใหม่)
- 00:45 GMT — CPI นิวซีแลนด์ (ไตรมาส 1)
- 08:00 GMT — ข้อมูลตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร (มีนาคม)
- 09:30 GMT — ข้อมูลตลาดแรงงานโปแลนด์ (มีนาคม)
- 11:00 GMT — ดัชนี ZEW เยอรมนี (เมษายน)
- 13:30 GMT — ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ (มีนาคม)
- 21:40 GMT — สต็อกน้ำมันดิบ API สหรัฐฯ
📌 วันพุธ 22 เมษายน
- 01:50 GMT — ดุลการค้าญี่ปุ่น (มีนาคม)
- 08:00 GMT — เงินเฟ้อ CPI และ PPI สหราชอาณาจักร (มีนาคม)
- 12:00 GMT — การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางตุรกี (CBRT)
- 15:30 GMT — สต็อกน้ำมันดิบ DoE สหรัฐฯ
📌 วันพฤหัสบดี 23 เมษายน
- ตลอดวัน — ข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการจากเศรษฐกิจหลักทั่วโลก
- 09:30 GMT — ยอดค้าปลีกโปแลนด์ (มีนาคม)
- 13:30 GMT — จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
- 15:30 GMT — สต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA สหรัฐฯ
📌 วันศุกร์ 24 เมษายน
- 01:30 GMT — เงินเฟ้อ CPI ญี่ปุ่น (มีนาคม)
- 15:00 GMT — ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค University of Michigan (เมษายน)
