ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนออกมาตามที่คาดการณ์ไว้

ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบกลมกลืน (HICP) เบื้องต้น เดือนตุลาคม
-
HICP m/m: จริง 0.2% (ก่อนหน้า 0.1%)
-
Core HICP m/m: จริง 0.3% (ก่อนหน้า 0.1%)
-
HICP y/y: จริง 2.1% (คาดการณ์ 2.1%; ก่อนหน้า 2.2%)
-
Core HICP y/y: จริง 2.4% (คาดการณ์ 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)
ข้อมูลเบื้องต้นจาก Eurostat สำหรับเดือนตุลาคม 2025 ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อแบบ HICP ของยูโรโซนอยู่ที่ 2.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และลดลงเล็กน้อยจากระดับ 2.2% ในเดือนกันยายน ขณะที่ Core HICP (ไม่รวมหมวดพลังงานและอาหาร) อยู่ที่ 2.4% y/y ทรงตัวจากเดือนก่อน และสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่ 2.3%
ในเชิงรายเดือน (m/m) HICP เพิ่มขึ้น 0.2% จาก 0.1% เดือนก่อน ส่วน Core HICP เพิ่มขึ้น 0.3% จาก 0.1% ก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าขณะที่อัตราเงินเฟ้อรายปีค่อนข้างทรงตัว แรงกดดันด้านราคาระยะสั้นในภาคส่วนที่ไม่รวมพลังงานและอาหารเริ่มเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย
โดยสรุป เงินเฟ้อในยูโรโซนชะลอลงเล็กน้อยในมิติรายปี แต่ตัวเลขรายเดือนสะท้อนถึงการเร่งตัวของการปรับขึ้นราคาในบางภาคส่วน ขณะที่ Core inflation ที่คงอยู่ระดับ 2.4% ชี้ว่าความกดดันเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
ข้อมูลนี้ เป็นไปตามการคาดการณ์ของตลาด และไม่ส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลังจากที่ ECB เพิ่งคงอัตราดอกเบี้ยไว้ พร้อมเน้นย้ำถึงแนวโน้มเงินเฟ้อที่เริ่มมีเสถียรภาพ
ผลต่อค่าเงิน:
ข้อมูลดังกล่าวให้แรงหนุนในระดับปานกลางต่อค่าเงินยูโร (EUR/USD)
