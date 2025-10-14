อ่านเพิ่มเติม
15:55 · 14 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้น

ประเด็นหลัก

📉 การจ้างงานชะลอลง

📈 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

💰 การเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงชะลอลง แม้ ค่าจ้างตามตัวเลข (Nominal Wages) ฟื้นตัวบ้าง

GBP/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

📉 การจ้างงานชะลอลง

📈 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

💰 การเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงชะลอลง แม้ ค่าจ้างตามตัวเลข (Nominal Wages) ฟื้นตัวบ้าง

  •  สรุปตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร (ส.ค.)

  • อัตราการว่างงาน: 4.8% (คาด: 4.7% | ก่อนหน้า: 4.7%)

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 3 เดือน/3 เดือน: +91k (คาด: +125k | ก่อนหน้า: +232k)

  • ค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัส (YoY): +5.0% (คาด: 4.7% | ก่อนหน้า: 4.7%)

 

ผลกระทบต่อค่าเงิน:

GBPUSD อ่อนตัวลงอย่างมากหลังรายงาน ทะลุใกล้ระดับ 1.33

ความสำคัญต่อ BoE:

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ให้ความสำคัญกับแรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ

หาก ค่าจ้างจริงปกติ โตเพียงเล็กน้อยหรือชะลอลง ความเสี่ยงต่อ วัฏจักรค่าจ้าง–ราคาสูงขึ้น (Wage-Price Spiral) ลดลงมาก

ภาพรวมการจ้างงานอ่อนตัวและการเติบโตค่าจ้างจริงไม่ชัดเจน จึงเพิ่มโอกาสที่ BoE อาจปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

🔹 รายงานเบื้องต้นชี้ว่า การเติบโตค่าจ้างตามตัวเลข 5.0% เป็นความเสี่ยงเงินเฟ้อหลักต่อ BoE แต่เมื่อปรับตามเงินเฟ้อ ภาพรวมเปลี่ยนไป:

ค่าจ้างจริงรวม (Real Total Pay): +0.8%

ค่าจ้างจริงปกติ (Real Regular Pay): +0.6% (ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้า)

 

 

17 ตุลาคม 2025, 18:08

ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก