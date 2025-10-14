ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานในสหราชอาณาจักรปรับตัวสูงขึ้น

📉 การจ้างงานชะลอลง
📈 อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น
💰 การเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงชะลอลง แม้ ค่าจ้างตามตัวเลข (Nominal Wages) ฟื้นตัวบ้าง
สรุปตลาดแรงงานสหราชอาณาจักร (ส.ค.)
อัตราการว่างงาน: 4.8% (คาด: 4.7% | ก่อนหน้า: 4.7%)
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน 3 เดือน/3 เดือน: +91k (คาด: +125k | ก่อนหน้า: +232k)
ค่าจ้างเฉลี่ยรวมโบนัส (YoY): +5.0% (คาด: 4.7% | ก่อนหน้า: 4.7%)
ผลกระทบต่อค่าเงิน:
GBPUSD อ่อนตัวลงอย่างมากหลังรายงาน ทะลุใกล้ระดับ 1.33
ความสำคัญต่อ BoE:
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ให้ความสำคัญกับแรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ
หาก ค่าจ้างจริงปกติ โตเพียงเล็กน้อยหรือชะลอลง ความเสี่ยงต่อ วัฏจักรค่าจ้าง–ราคาสูงขึ้น (Wage-Price Spiral) ลดลงมาก
ภาพรวมการจ้างงานอ่อนตัวและการเติบโตค่าจ้างจริงไม่ชัดเจน จึงเพิ่มโอกาสที่ BoE อาจปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้
🔹 รายงานเบื้องต้นชี้ว่า การเติบโตค่าจ้างตามตัวเลข 5.0% เป็นความเสี่ยงเงินเฟ้อหลักต่อ BoE แต่เมื่อปรับตามเงินเฟ้อ ภาพรวมเปลี่ยนไป:
ค่าจ้างจริงรวม (Real Total Pay): +0.8%
ค่าจ้างจริงปกติ (Real Regular Pay): +0.6% (ชะลอตัวจากช่วงก่อนหน้า)
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!