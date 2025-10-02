อ่านเพิ่มเติม
16:24 · 2 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: อัตราการว่างงานในยูโรโซนสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
อัตราการว่างงานของยูโรโซนออกมาที่ 6.3% เทียบกับคาดการณ์ 6.2% และ 6.2% ก่อนหน้า แม้ว่าข้อมูลยูโรโซนจะต่ำกว่า แต่ค่าเงิน EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.2% ในวันนี้จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เนื่องจากแรงกดดันจากการปิดรัฐบาลและรายงานตลาดแรงงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ
3 ตุลาคม 2025, 16:18

ตลาดเด่นวันนี้
3 ตุลาคม 2025, 15:55

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย
3 ตุลาคม 2025, 13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎
3 ตุลาคม 2025, 13:14

สรุปข่าวเช้า

