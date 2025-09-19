ข่าวเด่น: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีฟิลาเดลเฟียออกมาดีเกินคาด! 🚨

- Initial Jobless Claims: 231k (คาดการณ์ 240k, ก่อนหน้า 264k)
- Philadelphia Fed Manufacturing Index: 23.2 (คาดการณ์ 1.7, ก่อนหน้า -0.3)
จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีการผลิตของ Fed ฟิลาเดลเฟียออกมาดีกว่าคาด ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอาจสนับสนุนการคงท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน
ตลาดตอบสนอง:
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับลดทั่วกระดาน
อย่างไรก็ดี สิ่งนี้สร้างแรงกดดันเล็กน้อยต่อฟิวเจอร์สสหรัฐ
Source: US Bureau of Labor Statistics