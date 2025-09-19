อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีฟิลาเดลเฟียออกมาดีเกินคาด! 🚨

08:26 19 กันยายน 2025

 

  • Initial Jobless Claims: 231k (คาดการณ์ 240k, ก่อนหน้า 264k)
  • Philadelphia Fed Manufacturing Index: 23.2 (คาดการณ์ 1.7, ก่อนหน้า -0.3)

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนีการผลิตของ Fed ฟิลาเดลเฟียออกมาดีกว่าคาด ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งอาจสนับสนุนการคงท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน

ตลาดตอบสนอง:

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับลดทั่วกระดาน

อย่างไรก็ดี สิ่งนี้สร้างแรงกดดันเล็กน้อยต่อฟิวเจอร์สสหรัฐ

 

Source: US Bureau of Labor Statistics 

หุ้น:
