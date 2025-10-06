ข่าวเด่น: จีนส่งสัญญาณพร้อมลงทุนสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🗽

ปักกิ่งกำลังกดดันรัฐบาลทรัมป์ให้ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับธุรกิจจีน
จีนส่งสัญญาณอาจปล่อย แพ็กเกจการลงทุนมูลค่ามหาศาล หากการเจรจาสำเร็จ ซึ่งจะถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางนโยบายอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา
นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุว่าผู้เจรจาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังขอ ผ่อนปรนภาษีศุลกากร สำหรับวัตถุดิบนำเข้าบางประเภทด้วย
ปักกิ่งกำลังกดดันรัฐบาลทรัมป์ให้ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับธุรกิจจีน
จีนส่งสัญญาณอาจปล่อย แพ็กเกจการลงทุนมูลค่ามหาศาล หากการเจรจาสำเร็จ ซึ่งจะถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางนโยบายอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา
นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุว่าผู้เจรจาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังขอ ผ่อนปรนภาษีศุลกากร สำหรับวัตถุดิบนำเข้าบางประเภทด้วย
ปักกิ่งกำลังกดดันรัฐบาลทรัมป์ให้ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับกิจการจีน พร้อมส่งสัญญาณอาจปล่อย แพ็กเกจการลงทุนมูลค่ามหาศาล หากสำเร็จ จะถือเป็นการพลิกนโยบายครั้งใหญ่ในรอบสิบปี สำหรับตลาด นี่ถือเป็นสัญญาณบวกสำคัญ ช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ
แหล่งข่าวระบุว่าผู้เจรจาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังขอ ผ่อนปรนภาษีศุลกากร สำหรับวัตถุดิบนำเข้าบางประเภท เพื่อใช้ในการผลิตภายในสหรัฐฯ ซึ่งทำให้การลดภาษีเป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอ รายงานระบุว่าแนวทางนี้ถูกเสนอในระหว่างการเจรจาการค้าที่มาดริดเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำว่าการเจรจายังเป็นความลับ
ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีร่วงลงมากกว่าที่คาดไว้ 📉 🇩🇪
ทองคำทะลุ $4,000 /ออนซ์ 💰
RBNZ ประกาศอัตราดอกเบี้ย: ตลาดจับตาการผ่อนคลายเพิ่มเติม หลัง GDP ช็อก
FOMC ชี้ AI เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ