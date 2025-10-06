ข่าวเด่น: จีนส่งสัญญาณพร้อมลงทุนสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 🗽

อ่านเพิ่มเติม
08:58 · 6 ตุลาคม 2025

ปักกิ่งกำลังกดดันรัฐบาลทรัมป์ให้ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับธุรกิจจีน

จีนส่งสัญญาณอาจปล่อย แพ็กเกจการลงทุนมูลค่ามหาศาล หากการเจรจาสำเร็จ ซึ่งจะถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางนโยบายอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา

นอกจากนี้ แหล่งข่าวระบุว่าผู้เจรจาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังขอ ผ่อนปรนภาษีศุลกากร สำหรับวัตถุดิบนำเข้าบางประเภทด้วย

ปักกิ่งกำลังกดดันรัฐบาลทรัมป์ให้ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับกิจการจีน พร้อมส่งสัญญาณอาจปล่อย แพ็กเกจการลงทุนมูลค่ามหาศาล หากสำเร็จ จะถือเป็นการพลิกนโยบายครั้งใหญ่ในรอบสิบปี สำหรับตลาด นี่ถือเป็นสัญญาณบวกสำคัญ ช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

แหล่งข่าวระบุว่าผู้เจรจาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังขอ ผ่อนปรนภาษีศุลกากร สำหรับวัตถุดิบนำเข้าบางประเภท เพื่อใช้ในการผลิตภายในสหรัฐฯ ซึ่งทำให้การลดภาษีเป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอ รายงานระบุว่าแนวทางนี้ถูกเสนอในระหว่างการเจรจาการค้าที่มาดริดเมื่อเดือนที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำว่าการเจรจายังเป็นความลับ

