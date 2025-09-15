อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน ออกมาต่ำกว่าคาด!

08:11 15 กันยายน 2025

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือนกันยายน

  • สภาวะปัจจุบัน: 61.2 (คาดการณ์ 61.3; ก่อนหน้า 61.7)

  • ความคาดหวัง: 55.9 (คาดการณ์ 57.5; ก่อนหน้า 57.2)

  • เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.8% (คาดการณ์ 4.8%; ก่อนหน้า 4.8%)

  • เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.9% (คาดการณ์ 3.4%; ก่อนหน้า 3.5%)

ภาพรวม:

  • ดัชนีรวมเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 55.4 จุด ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย และต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อน

  • การประเมินสภาวะปัจจุบันใกล้เคียงกับคาดการณ์ แต่ลดลงจากเดือนก่อน

  • องค์ประกอบด้านความคาดหวังอ่อนแอกว่าทั้งคาดการณ์และครั้งก่อนอย่างชัดเจน

  • เงินเฟ้อระยะสั้นคงที่ แต่เงินเฟ้อระยะ 5 ปีสูงกว่าคาด อาจก่อความกังวลต่อแรงกดดันด้านราคา

ผลต่อเศรษฐกิจและตลาด:

  • ความเชื่อมั่นอ่อนแอและความคาดหวังลดลง อาจสะท้อนความระมัดระวังในการใช้จ่ายและเสี่ยงต่ออุปสงค์ที่อ่อนแอ

  • เงินเฟ้อระยะยาวสูงขึ้น อาจสนับสนุนท่าที hawkish ของ Fed และจำกัดความหวังต่อการลดดอกเบี้ยเร็วๆ นี้

  • สัญญาณโดยรวมค่อนข้างผสมผสาน: กดดันตลาดหุ้น แต่หนุนค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์

