ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน ออกมาต่ำกว่าคาด!

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค มหาวิทยาลัยมิชิแกน เดือนกันยายน
-
สภาวะปัจจุบัน: 61.2 (คาดการณ์ 61.3; ก่อนหน้า 61.7)
-
ความคาดหวัง: 55.9 (คาดการณ์ 57.5; ก่อนหน้า 57.2)
-
เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.8% (คาดการณ์ 4.8%; ก่อนหน้า 4.8%)
-
เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.9% (คาดการณ์ 3.4%; ก่อนหน้า 3.5%)
ภาพรวม:
-
ดัชนีรวมเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 55.4 จุด ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย และต่ำกว่าการอ่านครั้งก่อน
-
การประเมินสภาวะปัจจุบันใกล้เคียงกับคาดการณ์ แต่ลดลงจากเดือนก่อน
-
องค์ประกอบด้านความคาดหวังอ่อนแอกว่าทั้งคาดการณ์และครั้งก่อนอย่างชัดเจน
-
เงินเฟ้อระยะสั้นคงที่ แต่เงินเฟ้อระยะ 5 ปีสูงกว่าคาด อาจก่อความกังวลต่อแรงกดดันด้านราคา
ผลต่อเศรษฐกิจและตลาด:
-
ความเชื่อมั่นอ่อนแอและความคาดหวังลดลง อาจสะท้อนความระมัดระวังในการใช้จ่ายและเสี่ยงต่ออุปสงค์ที่อ่อนแอ
-
เงินเฟ้อระยะยาวสูงขึ้น อาจสนับสนุนท่าที hawkish ของ Fed และจำกัดความหวังต่อการลดดอกเบี้ยเร็วๆ นี้
-
สัญญาณโดยรวมค่อนข้างผสมผสาน: กดดันตลาดหุ้น แต่หนุนค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์