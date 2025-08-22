ข่าวเด่น: เงินเฟ้อผู้ผลิตแคนาดาปรับตัวร้อนแรงขึ้น 📈

13:30 BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม
-
ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรม (IPPI) รายปี: ล่าสุด 2.6% y/y; ก่อนหน้า 1.9% y/y
-
ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรม (IPPI) รายเดือน: ล่าสุด 0.7% m/m; คาดการณ์ 0.3% m/m; ก่อนหน้า 0.5% m/m
ตลาดเงิน:
คู่เงิน USDCAD ร่วงลงชั่วคราวต่ำกว่าเส้น EMA30 บนกราฟ M30 แต่ด้วยน้ำเสียงเชิงเข้มงวดจากตัวเลข IPPI ที่ออกมาสูงกว่าคาด ทำให้ราคาเด้งกลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดของวันได้อย่างรวดเร็ว
Source: xStation5