ข่าวเด่น: เงินเยนแข็งค่าหลังการประกาศของธนาคารกลางญี่ปุ่น 🏛️

16:40 9 กันยายน 2025

เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 20 นาทีที่ผ่านมา หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการลาออกของนายกรัฐมนตรีอิชิบะก็ตาม

ในการประชุมวันที่ 19 กันยายน คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไว้ที่ 0.5% โดยมีแนวโน้มที่จะมีการตัดสินใจเพิ่มเติมในเดือนตุลาคมหรือธันวาคม เหตุผลสำคัญที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยคือ ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง: กำไรของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ตลาดแรงงานตึงตัว และการเติบโตของค่าจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายปี ประกอบกับความเสี่ยงที่ลดลงจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ความเป็นไปได้ที่ BoJ จะมีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น ตลาดสวอปยังคงสะท้อนว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเต็ม 25 จุดพื้นฐานอาจจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม 2026

 

ตลาดได้เริ่มสะท้อนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่าคาด หลังจากประกาศในวันนี้แล้วจริง ๆ กราฟด้านล่างเปรียบเทียบเส้นทางอัตราดอกเบี้ยโดยนัย (implied path) ระหว่างวันนี้กับเมื่อวาน
ที่มา: Bloomberg Financial LP

 



 

 

หุ้น:
