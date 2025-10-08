อ่านเพิ่มเติม
21:39 · 8 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: หุ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นเกินคาด! 🔥

ประเด็นหลัก

OIL.WTI
สินค้าโภคภัณฑ์
16:30 – ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง EIA – การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห

 

  • การเปลี่ยนแปลงน้ำมันดิบตาม DOE: 3.72 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: 2.3 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: 1.79 ล้านบาร์เรล)

  • การเปลี่ยนแปลงน้ำมันเบนซิน: -1.6 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.4 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: 4.12 ล้านบาร์เรล)

  • การเปลี่ยนแปลงน้ำมันดีสทิลเลต: -2.02 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -0.7 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: 0.56 ล้านบาร์เรล)

10 ตุลาคม 2025, 08:22

พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲
9 ตุลาคม 2025, 17:22

Fed’s Williams สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 🗽
9 ตุลาคม 2025, 17:20

เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
9 ตุลาคม 2025, 17:15

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ECB Minutes – รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed) ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)

