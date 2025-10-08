ข่าวเด่น: หุ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นเกินคาด! 🔥

16:30 – ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง EIA – การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห
16:30 – ปริมาณน้ำมันดิบคงคลัง EIA – การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห
-
การเปลี่ยนแปลงน้ำมันดิบตาม DOE: 3.72 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: 2.3 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: 1.79 ล้านบาร์เรล)
-
การเปลี่ยนแปลงน้ำมันเบนซิน: -1.6 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -1.4 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: 4.12 ล้านบาร์เรล)
-
การเปลี่ยนแปลงน้ำมันดีสทิลเลต: -2.02 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์: -0.7 ล้านบาร์เรล; ก่อนหน้า: 0.56 ล้านบาร์เรล)
พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲
Fed’s Williams สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 🗽
เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ECB Minutes – รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed) ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)