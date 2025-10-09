ข่าวเด่น: ข้อมูล นำเข้าและส่งออกของเยอรมนี ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

ข้อมูล ส่งออกและนำเข้าของเยอรมนี ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ทั้ง ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ และ การบริโภคภายในประเทศ ยังคงเผชิญแรงกดดัน
ข้อมูลการค้าของเยอรมนี (ปรับฤดูกาลแล้ว – MoM):
-
นำเข้า (Imports): -1.3% (คาด -0.5%, ก่อนหน้า -0.1%) → ต่ำกว่าคาดการณ์
-
ส่งออก (Exports): -0.5% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า -0.6%) → ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย
-
ดุลการค้า (Trade Balance): 17.2 พันล้านยูโร (คาด 15 พันล้าน, ก่อนหน้า 14.7 พันล้าน) → ดีกว่าคาดการณ์
สรุป: ทั้งการนำเข้าและส่งออก อ่อนแอกว่าคาด แต่ดุลการค้ายังคง เกินคาดการณ์
