13:28 · 7 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดการณ์! 🏭📉

ประเด็นหลัก

  • คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีเดือนสิงหาคม ลดลง -0.8% MoM ต่ำกว่าคาด (+1.1%) ➜ สะท้อนภาคอุตสาหกรรมยังซบเซา

  • แต่ในภาพรายปี เพิ่มขึ้น +1.5% YoY จาก -3.4% ➜ บ่งชี้สัญญาณฟื้นตัวบางส่วน

  • ตัวเลขที่อ่อนแออาจเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจเยอรมนีและแนวโน้มการส่งออกในไตรมาสถัดไป

📰 คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนี (สิงหาคม) ออกมาต่ำกว่าคาด! 🏭📉

  • M/M: -0.8% (คาดการณ์ +1.1%, ครั้งก่อน -2.9%)

  • Y/Y: +1.5% (ครั้งก่อน -3.4%)

ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนียังคงอ่อนแอ โดยลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากที่เดือนกรกฎาคมหดตัว -2.9%

อย่างไรก็ตาม หากเทียบรายปี ยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1.5% แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการทรงตัวบางส่วน แม้อุปสงค์โดยรวมยังคงอ่อนแรงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและตลาดส่งออกที่ชะลอตัว

8 ตุลาคม 2025, 21:39

8 ตุลาคม 2025, 20:10

8 ตุลาคม 2025, 13:51

8 ตุลาคม 2025, 10:38

