ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาดการณ์! 🏭📉

คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนีเดือนสิงหาคม ลดลง -0.8% MoM ต่ำกว่าคาด (+1.1%) ➜ สะท้อนภาคอุตสาหกรรมยังซบเซา
แต่ในภาพรายปี เพิ่มขึ้น +1.5% YoY จาก -3.4% ➜ บ่งชี้สัญญาณฟื้นตัวบางส่วน
ตัวเลขที่อ่อนแออาจเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจเยอรมนีและแนวโน้มการส่งออกในไตรมาสถัดไป
📰 คำสั่งซื้อภาคโรงงานเยอรมนี (สิงหาคม) ออกมาต่ำกว่าคาด! 🏭📉
M/M: -0.8% (คาดการณ์ +1.1%, ครั้งก่อน -2.9%)
Y/Y: +1.5% (ครั้งก่อน -3.4%)
ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนียังคงอ่อนแอ โดยลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สวนทางกับการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1% หลังจากที่เดือนกรกฎาคมหดตัว -2.9%
อย่างไรก็ตาม หากเทียบรายปี ยอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 1.5% แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการทรงตัวบางส่วน แม้อุปสงค์โดยรวมยังคงอ่อนแรงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและตลาดส่งออกที่ชะลอตัว
