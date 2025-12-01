ข่าวเด่น: ผลสำรวจภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย 📌

08:15 น. BST, สเปน – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
-
HCOB Spain Manufacturing PMI: จริง 51.5; คาดการณ์ 52.3; ก่อนหน้า 52.1
08:45 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูล PMI
-
procure.ch Manufacturing PMI: คาดการณ์ 48.6; ก่อนหน้า 48.2
08:45 น. BST, อิตาลี – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
-
HCOB Italy Manufacturing PMI: จริง 50.6; คาดการณ์ 50.1; ก่อนหน้า 49.9
08:50 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
-
HCOB France Manufacturing PMI: จริง 47.8; คาดการณ์ 47.8; ก่อนหน้า 48.8
08:55 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
-
HCOB Germany Manufacturing PMI: จริง 48.2; คาดการณ์ 48.4; ก่อนหน้า 49.6
09:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
-
HCOB Eurozone Manufacturing PMI: จริง 49.6; คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 50.0
ภาคการผลิตของยูโรโซนชะลอตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน เนื่องจากผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ลดลง สะท้อนการหดตัวอีกครั้งแม้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับเพิ่มเล็กน้อย ขณะที่ 6 จาก 8 ประเทศที่ติดตามยังคงอยู่ในโซนขยายตัว แต่การอ่อนแรงของสองเศรษฐกิจหลักอย่างฝรั่งเศสและเยอรมนี—ซึ่งได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและมุมมองเชิงลบต่อการปฏิรูป—ยังคงกดดันภาพรวมของภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม สเปนยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 และอิตาลีกลับเข้าสู่โซนขยายตัวอีกครั้ง โดยคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองประเทศเป็นสัญญาณเชิงบวก ความเชื่อมั่นธุรกิจทั่วทั้งยูโรโซนปรับดีขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดในฝรั่งเศสและเยอรมนี ซึ่งช่วยเพิ่มความหวังว่าภูมิภาคอาจเห็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในปีหน้า
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ
สรุปข่าวเช้า