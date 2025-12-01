สรุปข่าวเช้า

- วอลล์สตรีทที่เพิ่งฟื้นตัวไม่นานเริ่มชะลอตัวลงในช่วงต้นเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่โดยปกติถือว่าเป็นฤดูกาลที่ดีของตลาดหุ้นเพราะมีแรงหนุนจาก “Santa Claus Rally” สัญญาล่วงหน้าที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ Nasdaq 100 (US100: -0.9%) และหุ้นขนาดเล็ก Russell 2000 (US2000: -0.8%) ขณะที่ US500 (-0.7%) และ US30 (-0.5%) ปรับลดลงเล็กน้อยกว่า ฝั่งยุโรป EU50 ร่วง 0.4% คล้ายกับ DE40 ที่ลบกำไรของสองวันที่ผ่านมาออกไปหมด
- โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า “เขารู้แล้วว่าจะเลือกใครเป็นประธานเฟดคนใหม่ และจะประกาศในเร็ว ๆ นี้” ขณะที่เควิน แฮสเซ็ตต์ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจระดับสูงของทรัมป์และเป็นหนึ่งในผู้มีโอกาสได้รับการเลือก ตั้ง ขณะที่ระบุว่าประธานเฟดคนใหม่อาจถูกประกาศก่อนสิ้นปีนี้
- OPEC+ เห็นชอบให้คงโควตาการผลิตน้ำมันสำหรับปี 2026 และอนุมัติกระบวนการประเมินกำลังการผลิตสูงสุดของแต่ละประเทศสมาชิก เพื่อนำมาใช้กำหนดโควตาตั้งแต่ปี 2027 นอกจากนี้ อีกแปดประเทศในกลุ่ม OPEC+ ยังตกลงโดยปริยายว่าจะไม่เพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาสแรกของปี 2026
- การขายทำกำไรหลังจากราคาทำสถิติสูงเป็นประวัติการณ์กดดันตลาดเอเชียให้ปรับลดลง โดย Nikkei 225 ร่วงหนักที่สุด (JP225: -1.9%) ถูกซ้ำเติมจากถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่ส่งสัญญาณเป็นครั้งแรกถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ดัชนี HSCEI ของจีน (CHN.cash: -0.3%) และ ASX/S&P 200 ของออสเตรเลีย (AU200.cash: -0.4%) ต่างอยู่ในแดนลบเช่นกัน
- คาซึโอะ อูเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ระบุว่า “ธนาคารกำลังพิจารณาข้อดีข้อเสียของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม” นี่ถือเป็นสัญญาณจริงจังครั้งแรกถึงการกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งของญี่ปุ่น สอดคล้องกับความกังวลเรื่องแรงกดดันแบบผ่อนคลายจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อูเอดะย้ำว่าอัตราดอกเบี้ยจริง (หักเงินเฟ้อแล้ว) ยังอยู่ในระดับต่ำมาก และธนาคารจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินหากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นไปตามคาดการณ์ ตลาดสวอปประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 60% ในเดือนธันวาคม และ 90% ในเดือนมกราคม
- PMI ภาคการผลิตของญี่ปุ่นออกมาต่ำกว่าคาด (48.7; คาด 48.8; เดือนก่อน 48.2) สะท้อนกิจกรรมอุตสาหกรรมที่หดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นยังเผชิญภาวะอุปสงค์อ่อนแอและคำสั่งซื้อใหม่ลดลง แม้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจจะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน พร้อมกับราคาที่สูงขึ้น
- ในตลาดฟอเร็กซ์ เยนฟื้นตัวเด่นหลังถูกกดดันหลายสัปดาห์จากนโยบายการคลังเชิงขยายของนายกรัฐมนตรีคนใหม่และบรรยากาศการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (USDJPY, EURJPY: -0.3%, GBPJPY: -0.4%) ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวทรงตัว ซึ่งการอ่อนค่าต่อเยนถูกชดเชยด้วยการแข็งค่าต่อสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ (USDINR: +0.4%, USDZAR: +0.2%) สกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในกลุ่ม G10 คือปอนด์ ขณะที่ EURUSD ทรงตัวที่ 1.159
- น้ำมัน Brent และ WTI ดีดกลับราว 1.9% หลัง OPEC ประกาศคงโควตาผลิตน้ำมันสำหรับปี 2026 ส่วน NATGAS ปรับฐานลดลง 1.8% หลังบวกต่อเนื่องสามวันก่อนหน้า
- โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นรับเดือนธันวาคม แพลทินัมและพัลลาเดียมพุ่งนำตลาด (2.5% และ 2.1% ตามลำดับ) ทองคำเพิ่ม 0.4% สู่ 4,240 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (+0.9%)
- บิตคอยน์ร่วง 5.5% สู่ 86,000 ดอลลาร์ และอีเธอเรียมลดลง 6.9% สู่ 2,830 ดอลลาร์
ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น
