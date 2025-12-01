ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลสำรวจ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายช่วงต้นเดือนธันวาคม

วันจันทร์แรกของเดือนธันวาคมจะถูกขับเคลื่อนโดยการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตของเดือนก่อนหน้า
ตัวเลขขั้นสุดท้าย (Final PMI) มีแนวโน้มจะไม่สร้างความผันผวนมากนัก โดยเฉพาะหลังช่วงวันหยุดยาวของวอลล์สตรีท และในบริบทที่ความเสี่ยงในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หุ้นและคริปโตอ่อนตัวในช่วงต้นสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาด ผล PMI ของเยอรมนีอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อดัชนี DAX และค่าเงินยูโร
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
02:45 GMT — จีน | PMI เดือนพฤศจิกายน
Caixin Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.9 m/m; คาดการณ์ 50.5; ครั้งก่อน 50.6
05:00 GMT — เยอรมนี |
แถลงการณ์โดย ประธาน Bundesbank นาย Nagel
09:00 GMT — โปแลนด์ | PMI เดือนพฤศจิกายน
Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.10; คาดการณ์ 48.80; ครั้งก่อน 48.80
09:15 GMT — สเปน | PMI เดือนพฤศจิกายน
Manufacturing PMI: คาดการณ์ 52.3; ครั้งก่อน 52.1
09:30 GMT — สวิตเซอร์แลนด์ | PMI
procure.ch PMI: คาดการณ์ 49.0; ครั้งก่อน 48.2
09:50 GMT — ฝรั่งเศส | PMI เดือนพฤศจิกายน
Manufacturing PMI: คาดการณ์ 47.8; ครั้งก่อน 48.8
09:55 GMT — เยอรมนี | PMI เดือนพฤศจิกายน
Manufacturing PMI: คาดการณ์ 48.4; ครั้งก่อน 49.6
10:00 GMT — โปแลนด์ | จีดีพี (Q3)
GDP q/q: คาดการณ์ 0.8%; ครั้งก่อน 0.8%
GDP y/y: คาดการณ์ 3.7%; ครั้งก่อน 3.3%
10:00 GMT — ยูโรโซน | PMI เดือนพฤศจิกายน
Manufacturing PMI: คาดการณ์ 49.7; ครั้งก่อน 50.0
15:45 GMT — สหรัฐฯ | PMI เดือนพฤศจิกายน
Manufacturing PMI: คาดการณ์ 51.9; ครั้งก่อน 52.5
16:00 GMT — สหรัฐฯ | เงินเฟ้อเดือนกันยายน
Construction spending: ครั้งก่อน 0.2% m/m
16:00 GMT — สหรัฐฯ | ข้อมูล ISM เดือนพฤศจิกายน
ISM manufacturing employment index: ครั้งก่อน 46.0
ISM manufacturing new orders index: ครั้งก่อน 49.4
ISM manufacturing index: คาดการณ์ 49.0; ครั้งก่อน 48.7
ISM manufacturing index: คาดการณ์ 59.5; ครั้งก่อน 58.0
18:00 GMT — สหรัฐฯ | จีดีพี
Atlanta Fed GDPNow (Q4): คาดการณ์ 3.9%; ครั้งก่อน 3.9%
