15:48 · 1 ธันวาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลสำรวจ PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายช่วงต้นเดือนธันวาคม

วันจันทร์แรกของเดือนธันวาคมจะถูกขับเคลื่อนโดยการประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตของเดือนก่อนหน้า
ตัวเลขขั้นสุดท้าย (Final PMI) มีแนวโน้มจะไม่สร้างความผันผวนมากนัก โดยเฉพาะหลังช่วงวันหยุดยาวของวอลล์สตรีท และในบริบทที่ความเสี่ยงในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้หุ้นและคริปโตอ่อนตัวในช่วงต้นสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หลังจากดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีออกมาต่ำกว่าคาด ผล PMI ของเยอรมนีอาจยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อดัชนี DAX และค่าเงินยูโร

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

02:45 GMT — จีน | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Caixin Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.9 m/m; คาดการณ์ 50.5; ครั้งก่อน 50.6

05:00 GMT — เยอรมนี |

  • แถลงการณ์โดย ประธาน Bundesbank นาย Nagel

09:00 GMT — โปแลนด์ | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.10; คาดการณ์ 48.80; ครั้งก่อน 48.80

09:15 GMT — สเปน | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Manufacturing PMI: คาดการณ์ 52.3; ครั้งก่อน 52.1

09:30 GMT — สวิตเซอร์แลนด์ | PMI

  • procure.ch PMI: คาดการณ์ 49.0; ครั้งก่อน 48.2

09:50 GMT — ฝรั่งเศส | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Manufacturing PMI: คาดการณ์ 47.8; ครั้งก่อน 48.8

09:55 GMT — เยอรมนี | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Manufacturing PMI: คาดการณ์ 48.4; ครั้งก่อน 49.6

10:00 GMT — โปแลนด์ | จีดีพี (Q3)

  • GDP q/q: คาดการณ์ 0.8%; ครั้งก่อน 0.8%

  • GDP y/y: คาดการณ์ 3.7%; ครั้งก่อน 3.3%

10:00 GMT — ยูโรโซน | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Manufacturing PMI: คาดการณ์ 49.7; ครั้งก่อน 50.0

15:45 GMT — สหรัฐฯ | PMI เดือนพฤศจิกายน

  • Manufacturing PMI: คาดการณ์ 51.9; ครั้งก่อน 52.5

16:00 GMT — สหรัฐฯ | เงินเฟ้อเดือนกันยายน

  • Construction spending: ครั้งก่อน 0.2% m/m

16:00 GMT — สหรัฐฯ | ข้อมูล ISM เดือนพฤศจิกายน

  • ISM manufacturing employment index: ครั้งก่อน 46.0

  • ISM manufacturing new orders index: ครั้งก่อน 49.4

  • ISM manufacturing index: คาดการณ์ 49.0; ครั้งก่อน 48.7

  • ISM manufacturing index: คาดการณ์ 59.5; ครั้งก่อน 58.0

18:00 GMT — สหรัฐฯ | จีดีพี

  • Atlanta Fed GDPNow (Q4): คาดการณ์ 3.9%; ครั้งก่อน 3.9%

