ข่าวเด่น: เงินปอนด์ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังตัวเลข PMI ออกมาตรงตามคาด 📌🇬🇧

09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน
S&P Global Manufacturing PMI: จริง 50.2; คาดการณ์ 50.2; ก่อนหน้า 50.2
การที่ตัวเลขออกมาตรงตามคาดและไม่สร้างความกังวลเชิงลบ ช่วยให้เงินปอนด์ฟื้นตัวและลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นช่วงต้นตลาด อย่างไรก็ตาม แรงหนุนของปอนด์เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนประกาศข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้มมาจากมุมมองที่อ่อนแอกว่าในยูโรโซน ทำให้เงินปอนด์ดูแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกัน
Source: xStation5
DE40: ดัชนี DAX ขยับขึ้นเกือบ 1% ท่ามกลางหุ้นกลุ่มยานยนต์พุ่ง หลังรายงานของ BofA 🔎
ตลาดเด่น - US100
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ
สรุปข่าวเช้า