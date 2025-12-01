อ่านเพิ่มเติม
17:04 · 1 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: เงินปอนด์ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังตัวเลข PMI ออกมาตรงตามคาด 📌🇬🇧

GBP/USD
ฟอเร็ก
-
-

09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน

  • S&P Global Manufacturing PMI: จริง 50.2; คาดการณ์ 50.2; ก่อนหน้า 50.2

การที่ตัวเลขออกมาตรงตามคาดและไม่สร้างความกังวลเชิงลบ ช่วยให้เงินปอนด์ฟื้นตัวและลดการขาดทุนที่เกิดขึ้นช่วงต้นตลาด อย่างไรก็ตาม แรงหนุนของปอนด์เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนประกาศข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้มมาจากมุมมองที่อ่อนแอกว่าในยูโรโซน ทำให้เงินปอนด์ดูแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเทียบกัน

 

Source: xStation5

 

