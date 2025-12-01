ข่าวเด่น: ยอดขายปลีกสวิตเซอร์แลนด์ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 ทำให้เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นอย่างกว้างขวาง

08:30 AM GMT — สวิตเซอร์แลนด์: ยอดขายปลีกเดือนตุลาคม
-
ตัวเลขจริง: 2.7%
-
คาดการณ์: 1.2%
-
ครั้งก่อน: 1.8%
ยอดขายปลีกของสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และตัวเลขครั้งก่อนยังถูกปรับขึ้นจาก 1.5% เป็น 1.8% ด้วย การฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากช่วงซบเซาตั้งแต่ปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาษี
ด้วยอัตราดอกเบี้ยสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ระดับ 0% การเติบโตของการใช้จ่ายผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่แดนลบ ลดแรงกดดันที่ SNB จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบไม่ปกติ ค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มกลับมา “เสี่ยงได้” อีกครั้ง
