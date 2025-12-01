อ่านเพิ่มเติม
15:46 · 1 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: ยอดขายปลีกสวิตเซอร์แลนด์ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 ทำให้เงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นอย่างกว้างขวาง

USD/CHF
ฟอเร็ก
-
-
EUR/CHF
ฟอเร็ก
-
-

08:30 AM GMT — สวิตเซอร์แลนด์: ยอดขายปลีกเดือนตุลาคม

  • ตัวเลขจริง: 2.7%

  • คาดการณ์: 1.2%

  • ครั้งก่อน: 1.8%

ยอดขายปลีกของสวิตเซอร์แลนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด และตัวเลขครั้งก่อนยังถูกปรับขึ้นจาก 1.5% เป็น 1.8% ด้วย การฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากช่วงซบเซาตั้งแต่ปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวจากภาษี

ด้วยอัตราดอกเบี้ยสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ระดับ 0% การเติบโตของการใช้จ่ายผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจะช่วยป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อกลับเข้าสู่แดนลบ ลดแรงกดดันที่ SNB จะต้องใช้นโยบายการเงินแบบไม่ปกติ ค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนที่เริ่มกลับมา “เสี่ยงได้” อีกครั้ง

 

Source: xStation5

3 ธันวาคม 2025, 14:51

ข่าวเด่น: 🇨🇭📉 เงินเฟ้อสวิตฯ ลดลงเกินคาด — กดดันเฟดสวิส ขณะที่ USDCHF ขยับขึ้น
3 ธันวาคม 2025, 14:50

สรุปข่าวเช้า
3 ธันวาคม 2025, 09:20

ข่าวเด่นวันนี้
3 ธันวาคม 2025, 09:08

D-Wave ขยายสู่ภาครัฐ หุ้นปรับตัวขึ้น!

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก