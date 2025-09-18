อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐลดลงอย่างมาก

08:11 18 กันยายน 2025

15:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูล EIA ประจำสัปดาห์:

  • สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillates Stocks): 4.046M (คาด 1.100M, ก่อนหน้า 4.715M)

  • สต็อกน้ำมันเบนซิน (Gasoline Inventories): -2.347M (คาด -0.700M, ก่อนหน้า 1.458M)

  • สต็อกน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories): -9.285M (คาด 1.400M, ก่อนหน้า 3.939M)

ราคาน้ำมัน WTI ยังคงปรับตัวขึ้น ดีดตัวจากจุดต่ำสุดของวันในช่วงบ่าย แม้ว่าตั้งแต่เปิดตลาดราคาน้ำมันจะอ่อนตัว และมีผลกระทบจาก backwardation ในฟิวเจอร์สน้ำมัน ทำให้เกิดการปรับ rolling สัญญาลบ ในบางช่วงราคาน้ำมันเกือบกลับมาเป็น flat แต่ปัจจุบันยังปรับลดประมาณ 0.23% ของวัน (ไม่นับการ rolling สัญญา)

หุ้น:
19.09.2025
16:03

