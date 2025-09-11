ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมาก

ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด
ตัวเลขสำคัญ (สัปดาห์ล่าสุดตาม DOE):
-
น้ำมันดิบ: +3.94 ล้านบาร์เรล (คาด -1 ล้าน, ก่อนหน้า +2.42 ล้าน)
-
น้ำมันเบนซิน: +1.46 ล้านบาร์เรล (คาด -0.2 ล้าน, ก่อนหน้า -3.8 ล้าน)
-
น้ำมันดีสทิลเลต: +4.72 ล้านบาร์เรล (คาด +0.1 ล้าน, ก่อนหน้า +1.68 ล้าน)
ภาพรวม:
ปริมาณน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลักเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันในระยะสั้นและความผันผวนของตลาดพลังงาน
