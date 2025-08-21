อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังปรับลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ

10:05 21 สิงหาคม 2025

Oil Market Update

EIA Crude Oil Inventories

  • Crude Oil: -6.01 mb (คาดการณ์: -1.6 mb; ก่อนหน้า: 3.04 mb) → ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์อย่างชัดเจน

  • Gasoline: -2.72 mb (คาด -1.0 mb; ก่อนหน้า -0.79 mb)

  • Distillates: 2.24 mb (คาด 0.4 mb; ก่อนหน้า 0.71 mb)

วิเคราะห์ตลาด:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ปริมาณน้ำมันดิบลดลง มากกว่าที่ EIA คาดการณ์ แม้ API จะรายงานการลดลงเพียง 2.4 mb

  • ข้อมูลภาคเอกชนรายงาน ปริมาณน้ำมันเบนซินเพิ่ม 1 mb แต่ข้อมูลสุดท้ายจาก EIA แสดง การลดลงชัดเจน

  • ก่อนหน้านี้สังเกตเห็น การรวมตัวของปริมาณน้ำมัน (consolidation) แต่การปรับลดครั้งนี้อาจสะท้อน ความต้องการเพิ่มขึ้นช่วงท้ายฤดูพักร้อนในสหรัฐฯ

WTI Crude Oil:

  • ทำการ Break ผ่านแนวต้านรายวันชั่วคราว

  • แต่ยัง มีปัญหาในการทะลุเหนือ 62.5 USD

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก