ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังปรับลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ

Oil Market Update
EIA Crude Oil Inventories
Crude Oil: -6.01 mb (คาดการณ์: -1.6 mb; ก่อนหน้า: 3.04 mb) → ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์อย่างชัดเจน
Gasoline: -2.72 mb (คาด -1.0 mb; ก่อนหน้า -0.79 mb)
Distillates: 2.24 mb (คาด 0.4 mb; ก่อนหน้า 0.71 mb)
วิเคราะห์ตลาด:
ปริมาณน้ำมันดิบลดลง มากกว่าที่ EIA คาดการณ์ แม้ API จะรายงานการลดลงเพียง 2.4 mb
ข้อมูลภาคเอกชนรายงาน ปริมาณน้ำมันเบนซินเพิ่ม 1 mb แต่ข้อมูลสุดท้ายจาก EIA แสดง การลดลงชัดเจน
ก่อนหน้านี้สังเกตเห็น การรวมตัวของปริมาณน้ำมัน (consolidation) แต่การปรับลดครั้งนี้อาจสะท้อน ความต้องการเพิ่มขึ้นช่วงท้ายฤดูพักร้อนในสหรัฐฯ
WTI Crude Oil:
ทำการ Break ผ่านแนวต้านรายวันชั่วคราว
แต่ยัง มีปัญหาในการทะลุเหนือ 62.5 USD