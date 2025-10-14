อ่านเพิ่มเติม
ตลาดเด่นวันนี้ – Silver

ประเด็นหลัก
SILVER
สินค้าโภคภัณฑ์
  • Silver ทุบสถิติใหม่เหนือ $53/oz แต่ผันผวนสูงในระหว่างวัน

  • ความผันผวน: ราคาปรับลดลงระหว่างวัน 6% แสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาด

  • ปัจจัยหนุน:

    • Short squeeze และสภาพคล่องต่ำมาก (อัตราการกู้ยืมเงินเพื่อขายชอร์ตขึ้นถึง 30%)

    • ตลาดเงินขนาดเล็กและไม่มีการสนับสนุนจากธนาคารกลาง

  • แนวโน้มและเป้าหมาย:

    • นักวิเคราะห์ยังคงมองเชิงบวกสูง (BofA ตั้งเป้า $65/oz สำหรับปี 2026)

    • แนวโน้มทางเทคนิคชี้ว่าขาขึ้นอาจต่อเนื่องไปถึง $60/oz โดยแนวรับสำคัญอยู่ที่ $50/oz

Silver ผันผวนสุดขั้ว แม้แตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ใหม่

  • แนวโน้มล่าสุด: ในช่วงเอเชีย ราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ของประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะปรับลดลง 6% ก่อนเปิดตลาดยุโรป

  • ระดับสำคัญ:

    • ราคาพุ่งเกิน $53/oz ก่อนปรับลง และฟื้นตัวปิดใกล้ $52/oz ใกล้ระดับปิดของวันก่อนหน้า

    • นักวิเคราะห์บางรายระบุว่าการทำลายจุดสูงสุดครั้งนี้เป็นการ ทะลุระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนม.ค. 1980 แม้ว่าสัญญาฟิวเจอร์สตอนนั้นจะปิดต่ำกว่า $50/oz แต่บางตัวชี้จุดสูงสุดรายวันใกล้ $52.8/oz

  • ความผันผวนสูง: Silver ยังคงเป็นโลหะที่ผันผวนที่สุดในตลาด ปฏิกิริยาตอบสนองแรงกว่าทองคำทั้งในช่วงขึ้นและลง

  • ผลตอบแทน YTD: ราคาทะลุ +80% ตั้งแต่ต้นปี

💡 สัญญาณนี้สะท้อนความไม่แน่นอนและความตึงตัวของตลาดเงิน Silver แม้มีโมเมนตัมเชิงบวกสูง

 

📊 Silver: ภาพรวมตลาดและแนวโน้มเทคนิค

ผลประกอบการปีนี้

  • Silver ทำผลงานได้ดีเป็นอันดับสองของโลหะมีค่าในปีนี้ รองจาก Platinum

  • ที่มา: Bloomberg Finance LP

สภาพคล่องและความเสี่ยง

  • ตลาด Silver มีสภาพคล่องต่ำมาก อัตราการกู้ยืมเงินเพื่อขายชอร์ต 1 เดือน พุ่งถึง 30%

  • ตลาดเงิน Silver ขนาดเล็กกว่าตลาดทองคำ 5 เท่า และ ขาดแรงสนับสนุนจากธนาคารกลาง

  • หากเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ คาดว่าราคาจะร่วงอย่างน้อย 10%

คำทำนายจากธนาคาร

  • Bank of America: Silver $65/oz ในปีหน้า, Gold $5,000/oz

  • Goldman Sachs: คาดราคาสilver จะปรับขึ้นต่อ แต่เตือนว่าอาจมีการคืนสต็อกเข้าสู่ลอนดอนหลังปริมาณสินค้าคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มสูง

แนวโน้มทางเทคนิค

  • ราคาปัจจุบันยังไม่ถือว่าห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อย่างสุดขั้วเหมือนใน ปี 2011

  • การเคลื่อนไหวปี 2011 ชี้ว่า แนวโน้มขึ้นอาจไปถึง $60/oz

    • หากทองคำอยู่ที่ $4,200/oz และ อัตราส่วนทองต่อเงิน (Gold/Silver Ratio) ลดลงใกล้ 70

  • แนวรับสำคัญ: $50/oz

  • แนวต้านใกล้สุด: ใต้ $55/oz

💡 สรุป: Silver ยังมีโมเมนตัมขาขึ้น แต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงและตลาดมีขนาดเล็ก ต้องติดตามการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง

 

 

