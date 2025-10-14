ตลาดเด่นวันนี้ – Silver

-
Silver ทุบสถิติใหม่เหนือ $53/oz แต่ผันผวนสูงในระหว่างวัน
ความผันผวน: ราคาปรับลดลงระหว่างวัน 6% แสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาด
ปัจจัยหนุน:
Short squeeze และสภาพคล่องต่ำมาก (อัตราการกู้ยืมเงินเพื่อขายชอร์ตขึ้นถึง 30%)
ตลาดเงินขนาดเล็กและไม่มีการสนับสนุนจากธนาคารกลาง
แนวโน้มและเป้าหมาย:
นักวิเคราะห์ยังคงมองเชิงบวกสูง (BofA ตั้งเป้า $65/oz สำหรับปี 2026)
แนวโน้มทางเทคนิคชี้ว่าขาขึ้นอาจต่อเนื่องไปถึง $60/oz โดยแนวรับสำคัญอยู่ที่ $50/oz
Silver ผันผวนสุดขั้ว แม้แตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ใหม่
แนวโน้มล่าสุด: ในช่วงเอเชีย ราคาพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ของประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะปรับลดลง 6% ก่อนเปิดตลาดยุโรป
ระดับสำคัญ:
ราคาพุ่งเกิน $53/oz ก่อนปรับลง และฟื้นตัวปิดใกล้ $52/oz ใกล้ระดับปิดของวันก่อนหน้า
นักวิเคราะห์บางรายระบุว่าการทำลายจุดสูงสุดครั้งนี้เป็นการ ทะลุระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนม.ค. 1980 แม้ว่าสัญญาฟิวเจอร์สตอนนั้นจะปิดต่ำกว่า $50/oz แต่บางตัวชี้จุดสูงสุดรายวันใกล้ $52.8/oz
ความผันผวนสูง: Silver ยังคงเป็นโลหะที่ผันผวนที่สุดในตลาด ปฏิกิริยาตอบสนองแรงกว่าทองคำทั้งในช่วงขึ้นและลง
ผลตอบแทน YTD: ราคาทะลุ +80% ตั้งแต่ต้นปี
💡 สัญญาณนี้สะท้อนความไม่แน่นอนและความตึงตัวของตลาดเงิน Silver แม้มีโมเมนตัมเชิงบวกสูง
📊 Silver: ภาพรวมตลาดและแนวโน้มเทคนิค
ผลประกอบการปีนี้
Silver ทำผลงานได้ดีเป็นอันดับสองของโลหะมีค่าในปีนี้ รองจาก Platinum
ที่มา: Bloomberg Finance LP
สภาพคล่องและความเสี่ยง
ตลาด Silver มีสภาพคล่องต่ำมาก อัตราการกู้ยืมเงินเพื่อขายชอร์ต 1 เดือน พุ่งถึง 30%
ตลาดเงิน Silver ขนาดเล็กกว่าตลาดทองคำ 5 เท่า และ ขาดแรงสนับสนุนจากธนาคารกลาง
หากเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่ คาดว่าราคาจะร่วงอย่างน้อย 10%
คำทำนายจากธนาคาร
Bank of America: Silver $65/oz ในปีหน้า, Gold $5,000/oz
-
Goldman Sachs: คาดราคาสilver จะปรับขึ้นต่อ แต่เตือนว่าอาจมีการคืนสต็อกเข้าสู่ลอนดอนหลังปริมาณสินค้าคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มสูง
แนวโน้มทางเทคนิค
ราคาปัจจุบันยังไม่ถือว่าห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) อย่างสุดขั้วเหมือนใน ปี 2011
การเคลื่อนไหวปี 2011 ชี้ว่า แนวโน้มขึ้นอาจไปถึง $60/oz
หากทองคำอยู่ที่ $4,200/oz และ อัตราส่วนทองต่อเงิน (Gold/Silver Ratio) ลดลงใกล้ 70
แนวรับสำคัญ: $50/oz
แนวต้านใกล้สุด: ใต้ $55/oz
💡 สรุป: Silver ยังมีโมเมนตัมขาขึ้น แต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงและตลาดมีขนาดเล็ก ต้องติดตามการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!