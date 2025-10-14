Michelin ปรับลดคาดการณ์ปี 2025 หุ้นร่วงหนัก!

-
📉 Michelin ปรับลดคาดการณ์ทางการเงินปี 2025 หุ้นร่วงแรง
-
Michelin หนึ่งในผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของโลก ประกาศ ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการปี 2025 อย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นฝรั่งเศส ร่วงกว่า 8%
-
การปรับลดนี้เกิดจาก ความยากลำบากในตลาด โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ
-
คาดการณ์กำไรจากการดำเนินงาน (Segment Operating Profit): €2.6–3 พันล้าน ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้เกิน €3.4 พันล้าน
-
คาดการณ์กระแสเงินสดอิสระก่อน M&A: ลดลงเหลือ €1.5–1.8 พันล้าน
💡 ปัจจัยสำคัญ:
-
ยอดขายใน อเมริกาเหนือลดลงเกือบ 10% ในไตรมาส 3
-
สะท้อนถึง ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป ท่ามกลาง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก
