16:35 · 14 ตุลาคม 2025

Michelin ปรับลดคาดการณ์ปี 2025 หุ้นร่วงหนัก!

Michelin
หุ้น
ML.FR, Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
  • บริษัทคาด กำไรจากการดำเนินงาน อยู่ระหว่าง €2.6–3 พันล้าน ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้

  • ยอดขายใน อเมริกาเหนือลดลงเกือบ 10% ในไตรมาส 3 ส่งผลต่อการปรับคาดการณ์ใหม่

📉 Michelin ปรับลดคาดการณ์ทางการเงินปี 2025 หุ้นร่วงแรง

  • Michelin หนึ่งในผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของโลก ประกาศ ปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการปี 2025 อย่างมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นฝรั่งเศส ร่วงกว่า 8%

  • การปรับลดนี้เกิดจาก ความยากลำบากในตลาด โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ

  • คาดการณ์กำไรจากการดำเนินงาน (Segment Operating Profit): €2.6–3 พันล้าน ต่ำกว่าที่เคยคาดไว้เกิน €3.4 พันล้าน

  • คาดการณ์กระแสเงินสดอิสระก่อน M&A: ลดลงเหลือ €1.5–1.8 พันล้าน

💡 ปัจจัยสำคัญ:

  • ยอดขายใน อเมริกาเหนือลดลงเกือบ 10% ในไตรมาส 3

  • สะท้อนถึง ความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป ท่ามกลาง ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลก

 
Source: xStation5
 
