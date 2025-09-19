ข่าวเด่น: ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้! 🔥

-
EIA Natural Gas Storage: 90 Bcf (คาดการณ์: 80 Bcf, ก่อนหน้า: 71 Bcf)
รายงาน EIA Natural Gas Storage วันนี้แสดงการเติมก๊าซสุทธิ 90 Bcf สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ราว 80 Bcf และสูงกว่าการเพิ่มของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 71 Bcf การเติมก๊าซจำนวนมากสะท้อนถึงสภาพอากาศที่อบอุ่นต่อเนื่อง ลดความต้องการทั้งด้านการทำความเย็นและทำความร้อน รวมถึงการผลิตในประเทศที่มั่นคงและการนำเข้าจากแคนาดาที่คงที่ ทำให้ปริมาณก๊าซในคลังเพียงพอเมื่อเทียบกับการบริโภค
Source: US E.I.A
ตลาดมีแนวโน้มตอบสนองเชิงลบต่อราคาก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากการเติมก๊าซที่สูงกว่าคาดอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงระดับสำรองที่เพียงพอสำหรับฤดูหนาว นักลงทุนจะจับตาสภาพอากาศระยะสั้นเป็นหลัก เพราะเพียงความร้อนต่อเนื่องหรือความหนาวเย็นก่อนฤดูกาลเท่านั้นที่จะชดเชยแนวโน้มการสำรองที่เป็นลบในปัจจุบัน
NATGAS Futures ปรับลดลง 2.8% หลังรายงานเผยแพร่