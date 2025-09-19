ข่าวเด่น ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่สหราชอาณาจักรไว้ที่ 4% ตามที่ตลาดคาดการณ์
การลงคะแนนของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC):
-
โหวตลดดอกเบี้ย: ผลจริง 2 (คาดการณ์ 2, ก่อนหน้า 5)
-
โหวตคงดอกเบี้ย: ผลจริง 7 (คาดการณ์ 7, ก่อนหน้า 4)
-
โหวตขึ้นดอกเบี้ย: ผลจริง 0 (คาดการณ์ 0, ก่อนหน้า 0)
BoE เตือนถึงความเสี่ยงจากผลกระทบซ้ำรอบต่อค่าจ้างและราคา พร้อมย้ำว่าการดำเนินการแบบ “ค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง” ยังคงเหมาะสม ความเห็นดังกล่าวถือว่ามีลักษณะค่อนข้างเข้มงวด (hawkish)
ขณะที่นักเทรดคงมุมมองการคาดการณ์ดอกเบี้ยของ BoE ไว้เหมือนเดิม โดยประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกประมาณ 6 จุดเบสิสภายในปีนี้
Source: xStation5