อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น ธนาคารกลางอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม

08:15 19 กันยายน 2025

ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่สหราชอาณาจักรไว้ที่ 4% ตามที่ตลาดคาดการณ์

การลงคะแนนของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC):

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • โหวตลดดอกเบี้ย: ผลจริง 2 (คาดการณ์ 2, ก่อนหน้า 5)

  • โหวตคงดอกเบี้ย: ผลจริง 7 (คาดการณ์ 7, ก่อนหน้า 4)

  • โหวตขึ้นดอกเบี้ย: ผลจริง 0 (คาดการณ์ 0, ก่อนหน้า 0)

BoE เตือนถึงความเสี่ยงจากผลกระทบซ้ำรอบต่อค่าจ้างและราคา พร้อมย้ำว่าการดำเนินการแบบ “ค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง” ยังคงเหมาะสม ความเห็นดังกล่าวถือว่ามีลักษณะค่อนข้างเข้มงวด (hawkish)
ขณะที่นักเทรดคงมุมมองการคาดการณ์ดอกเบี้ยของ BoE ไว้เหมือนเดิม โดยประเมินว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มอีกประมาณ 6 จุดเบสิสภายในปีนี้

 

Source: xStation5

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

19.09.2025
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทรัมป์–สี - สุนทรพจน์เฟด - ยอดค้าปลีกแคนาดา

  เหตุการณ์เด่น ยอดค้าปลีกแคนาดา: ตัวเลขสำคัญทางมหภาค ทรัมป์–สี จับตาการโทรหาระหว่างสองผู้นำ หุ้นสหรัฐปิดอ่อน ดอลลาร์แข็งค่า ตลาดโฟกัสหุ้นรายตัวในสหรัฐ...

 15:20

BoJ หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบเข้มงวด ‼️ อุเอดะออกมาลดกระแสเก็งกำไรของตลาด 🎙️

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ด้วยคะแนนเสียง 7–2 โดย Hajime Takata และ Naoki Tamura ลงมติให้ปรับขึ้นเป็น 0.75% ก้าวใหม่สู่การปกติ:...

 13:19

สรุปข่าวเช้า

  เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงขึ้นพร้อมกัน ดัน S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก