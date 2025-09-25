ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ พุ่งทะยานอย่างมหาศาล! 📈🔥

ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม – แข็งแกร่งเหนือคาด
-
ยอดขายบ้านใหม่: 800k (คาด 650k, ก่อนหน้า 652k)
-
เปลี่ยนแปลงรายเดือน: +20% (คาด -0.3%, ก่อนหน้า -0.6%)
สรุป:
-
ยอดขายบ้านใหม่พุ่งสูงเกินคาด แม้ดอกเบี้ยจำนองยังสูงและตลาดแรงงานมีแรงกดดัน
-
สะท้อนความ มั่นใจของผู้บริโภค และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวม
-
แรงซื้อบ้านที่สูงอาจกระตุ้น เงินเฟ้อคงตัว จากราคาวัสดุและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น
-
สำหรับตลาดหุ้นและเงินดอลลาร์:
-
อาจจำกัดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยระยะสั้นจาก Fed → กดดันหุ้น แต่หนุนดอลลาร์
-
Source: Bloomberg Finance LP
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม:
-
ภูมิภาคใต้ (South) ครองสัดส่วนยอดขายส่วนใหญ่ของประเทศ
-
ราคาบ้านปรับ ขึ้นอีกครั้ง หลังจากลดลงต่อเนื่องหลายเดือน
สัญญาณนี้สะท้อนถึง ความต้องการที่แข็งแกร่ง และ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีแรงซื้อสูง แม้ดอกเบี้ยจำนองยังอยู่ระดับสูง