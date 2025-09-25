อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ พุ่งทะยานอย่างมหาศาล! 📈🔥

08:18 25 กันยายน 2025

ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม – แข็งแกร่งเหนือคาด

  • ยอดขายบ้านใหม่: 800k (คาด 650k, ก่อนหน้า 652k)

  • เปลี่ยนแปลงรายเดือน: +20% (คาด -0.3%, ก่อนหน้า -0.6%)

สรุป:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ยอดขายบ้านใหม่พุ่งสูงเกินคาด แม้ดอกเบี้ยจำนองยังสูงและตลาดแรงงานมีแรงกดดัน

  • สะท้อนความ มั่นใจของผู้บริโภค และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยรวม

  • แรงซื้อบ้านที่สูงอาจกระตุ้น เงินเฟ้อคงตัว จากราคาวัสดุและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้น

  • สำหรับตลาดหุ้นและเงินดอลลาร์:

    • อาจจำกัดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยระยะสั้นจาก Fed → กดดันหุ้น แต่หนุนดอลลาร์

 

Source: Bloomberg Finance LP

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคม:

  • ภูมิภาคใต้ (South) ครองสัดส่วนยอดขายส่วนใหญ่ของประเทศ

  • ราคาบ้านปรับ ขึ้นอีกครั้ง หลังจากลดลงต่อเนื่องหลายเดือน

สัญญาณนี้สะท้อนถึง ความต้องการที่แข็งแกร่ง และ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีแรงซื้อสูง แม้ดอกเบี้ยจำนองยังอยู่ระดับสูง

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก