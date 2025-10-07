อ่านเพิ่มเติม
13:25 · 7 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาคำพูดผู้ว่าการธนาคารกลาง & อุตสาหกรรมเยอรมนี 🏭

ประเด็นหลัก
  • วันนี้ตลาดคาดว่าจะถูกขับเคลื่อนโดยคำพูดและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง รวมถึงข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีและสต็อกน้ำมันดิบ

วันนี้ตลาดคาดว่าจะได้รับอิทธิพลหลักจากคำพูดและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ซึ่งมีแนวโน้มจะกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนและคาดการณ์นโยบายการเงินในอนาคต

ผู้ที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ได้แก่ สมาชิกจาก FOMC, ธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เริ่มต้นด้วยข้อมูลคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และปิดท้ายด้วยรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ

📅 ตารางเวลาสำคัญวันนี้ (ตามเวลา BST)

  • 08:00 น. เยอรมนี – คำสั่งซื้อภาคโรงงาน (คาดการณ์ +1.1%, ครั้งก่อน -2.9%)

  • 16:00 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาย Bostic กล่าวสุนทรพจน์

  • 16:05 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาง Bowman กล่าวสุนทรพจน์

  • 16:30 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาง Miran กล่าวสุนทรพจน์

  • 17:30 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาย Kashkari กล่าวสุนทรพจน์

  • 18:00 น. เยอรมนี – ประธาน Bundesbank นาย Nagel กล่าวสุนทรพจน์

  • 18:10 น. ยูโรโซน – ประธาน ECB กล่าวสุนทรพจน์

  • 22:05 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาง Miran กล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง

  • 22:40 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ (ครั้งก่อน -3.67 ล้านบาร์เรล)

