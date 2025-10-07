ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาคำพูดผู้ว่าการธนาคารกลาง & อุตสาหกรรมเยอรมนี 🏭

- วันนี้ตลาดคาดว่าจะถูกขับเคลื่อนโดยคำพูดและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง รวมถึงข้อมูลคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนีและสต็อกน้ำมันดิบ
วันนี้ตลาดคาดว่าจะได้รับอิทธิพลหลักจากคำพูดและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ซึ่งมีแนวโน้มจะกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนและคาดการณ์นโยบายการเงินในอนาคต
ผู้ที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ ได้แก่ สมาชิกจาก FOMC, ธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เริ่มต้นด้วยข้อมูลคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และปิดท้ายด้วยรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ
📅 ตารางเวลาสำคัญวันนี้ (ตามเวลา BST)
-
08:00 น. เยอรมนี – คำสั่งซื้อภาคโรงงาน (คาดการณ์ +1.1%, ครั้งก่อน -2.9%)
-
16:00 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาย Bostic กล่าวสุนทรพจน์
-
16:05 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาง Bowman กล่าวสุนทรพจน์
-
16:30 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาง Miran กล่าวสุนทรพจน์
-
17:30 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาย Kashkari กล่าวสุนทรพจน์
-
18:00 น. เยอรมนี – ประธาน Bundesbank นาย Nagel กล่าวสุนทรพจน์
-
18:10 น. ยูโรโซน – ประธาน ECB กล่าวสุนทรพจน์
-
22:05 น. สหรัฐฯ – สมาชิก FOMC นาง Miran กล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง
-
22:40 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ (ครั้งก่อน -3.67 ล้านบาร์เรล)
