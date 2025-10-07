สรุปข่าวเช้า

- ตลาดหุ้นเอเชียอ่อนตัวลง ขณะที่นักลงทุนทยอยขายทำกำไร ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานในภูมิภาคและค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งเพิ่มบรรยากาศความระมัดระวังในตลาด
- ดัชนี Nikkei ลดลง 1.2% ย่อตัวคืนบางส่วนจากแรงดีดตัวเมื่อวานนี้ สะท้อนแรงขายทำกำไรหลังการฟื้นตัวแรงในรอบก่อนหน้า
- เงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์
- ข้อมูลดุลการค้าสหรัฐฯ ถูกเลื่อนการเผยแพร่ เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาล
- ในญี่ปุ่น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.3% สูงกว่าคาด (+1.2%) และมากกว่าครั้งก่อน (+1.4%) สะท้อนว่ากิจกรรมผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว
- ในนิวซีแลนด์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลง -3.5% (จาก -3.1%) ขณะที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจลดลงเหลือ 18 จาก 22 สะท้อนมุมมองเชิงลบมากขึ้นจากภาคเอกชน
