อ่านเพิ่มเติม
13:30 · 7 ตุลาคม 2025

สรุปข่าวเช้า

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • ตลาดหุ้นเอเชียอ่อนตัวลง ขณะที่นักลงทุนทยอยขายทำกำไร ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสานในภูมิภาคและค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งเพิ่มบรรยากาศความระมัดระวังในตลาด
  • ดัชนี Nikkei ลดลง 1.2% ย่อตัวคืนบางส่วนจากแรงดีดตัวเมื่อวานนี้ สะท้อนแรงขายทำกำไรหลังการฟื้นตัวแรงในรอบก่อนหน้า
  • เงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์
  • ข้อมูลดุลการค้าสหรัฐฯ ถูกเลื่อนการเผยแพร่ เนื่องจากการปิดทำการของรัฐบาล
  • ในญี่ปุ่น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 2.3% สูงกว่าคาด (+1.2%) และมากกว่าครั้งก่อน (+1.4%) สะท้อนว่ากิจกรรมผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว
  • ในนิวซีแลนด์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac ลดลง -3.5% (จาก -3.1%) ขณะที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจลดลงเหลือ 18 จาก 22 สะท้อนมุมมองเชิงลบมากขึ้นจากภาคเอกชน
8 ตุลาคม 2025, 21:39

ข่าวเด่น: หุ้นน้ำมันปรับตัวขึ้นเกินคาด! 🔥
8 ตุลาคม 2025, 21:27

US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲
8 ตุลาคม 2025, 20:44

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40
8 ตุลาคม 2025, 20:21

ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก