ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณผสม

ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ
-
ยอดขายเดือนกรกฎาคม: 652k (คาด 630k) สูงกว่าที่คาด
-
การเปลี่ยนแปลงรายเดือน: -0.6% (คาด +0.5%, ก่อนหน้า +0.6%) ติดลบ
สรุป:
-
ยอดขายบ้านใหม่สูงกว่าคาด แสดงถึง ความต้องการในตลาดบ้านมือหนึ่งที่เพิ่มขึ้น
-
การเปลี่ยนแปลงรายเดือนติดลบ แสดงถึง อัตราการเติบโตชะลอตัว
-
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยยัง ผสมผสาน: จำนวนใบอนุญาตก่อสร้างลดลง แต่ยอดขายบ้านใหม่สูงกว่าที่คาด
Source: xStation5