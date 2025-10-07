อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: ยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปออกมาตามคาด

  • ยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปออกมาตามคาด
  • มีการปรับแก้ตัวเลขครั้งก่อนเล็กน้อย

ข้อมูลสำคัญ:
ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (เทียบเดือนก่อน): +0.1% (คาดการณ์ +0.1%; ครั้งก่อน -0.4%)
ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (เทียบปีก่อน): +1% (ครั้งก่อน +2.1%)

ในเดือนสิงหาคม ยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ปรับฤดูกาลแล้ว) ซึ่งสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ ถือเป็นการฟื้นตัวจากเดือนกรกฎาคมที่ยอดขายลดลง 0.4% อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายปลีกขยายตัวเพียง 1% สะท้อนถึงการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หลังจากตัวเลขถูกเผยแพร่ออกมา ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สะท้อนถึงมุมมองเชิงลบของตลาดต่อแนวโน้มการบริโภคในยูโรโซน

 

Source: xStation5

