ข่าวเด่น: ยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปออกมาตามคาด

- ยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปออกมาตามคาด
- มีการปรับแก้ตัวเลขครั้งก่อนเล็กน้อย
ข้อมูลสำคัญ:
ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (เทียบเดือนก่อน): +0.1% (คาดการณ์ +0.1%; ครั้งก่อน -0.4%)
ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (เทียบปีก่อน): +1% (ครั้งก่อน +2.1%)
ในเดือนสิงหาคม ยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ปรับฤดูกาลแล้ว) ซึ่งสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ ถือเป็นการฟื้นตัวจากเดือนกรกฎาคมที่ยอดขายลดลง 0.4% อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดขายปลีกขยายตัวเพียง 1% สะท้อนถึงการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หลังจากตัวเลขถูกเผยแพร่ออกมา ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สะท้อนถึงมุมมองเชิงลบของตลาดต่อแนวโน้มการบริโภคในยูโรโซน
